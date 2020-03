Cân tăng ngực nở nhờ bí quyết 'siêu rẻ' đến từ bột sắn dây

Không chỉ giúp chị em cải thiện cân nặng, thường xuyên tiêu thụ sắn dây còn cải thiện kích thước 'vòng 1' vô cùng nhanh và an toàn.

Thực phẩm cực tốt cho phụ nữ



Sắn dây có lẽ đã không còn xa lạ với nhiều người. Đây là loại cây dây leo thuộc họ Đậu, được trồng chủ yếu làm thuốc và làm thực phẩm. Thực tế, hầu hết các bộ phận của sắn dây đều được dùng để làm thuốc chữa bệnh, trong đó tốt nhất là rễ hoặc củ sắn dây.



Củ sắn dây được đào lên, rửa sạch và làm thành bột sắn dây để có thể bảo quản được lâu hơn, tiện lợi và dễ sử dụng hơn. Theo Đông Y, sắn dây có tính mát, vị ngọt, công dụng giải cơ thoái nhiệt, phát biểu thấu chẩn, sinh tân chỉ khát, thăng dương chỉ tả. Ngoài ra, nó còn thường dùng để chữa các chứng bệnh như sốt do ngoại cảm, đau đầu, đau cổ gáy, sởi, sốt cao khát nước, tiểu đường , kiết lỵ, tiêu chảy, cao huyết áp, thiếu máu cơ tim, nôn ra máu, chảy máu cam, trĩ xuất huyết và tai ù tai điếc.



Các nhà khoa học khẳng định, sắn dây là thực phẩm rất tốt cho phụ nữ do giàu lecithin và protein, tiêu thụ thường xuyên có thể kích thích sản sinh nội tiết tố nữ estrogen, giúp vòng một thêm săn chắc và tròn đầy. Từ xa xưa, nhiều phụ nữ đã dùng bột sắn dây để điều hòa kinh nguyệt và tăng cường kích cỡ vòng một.



Đặc biệt, sắn dây còn cung cấp nhiều sắt, phù hợp với những người thiếu máu do thiếu sắt. Lượng canxi cao trong sắn dây cũng giúp xương răng chắc khỏe, ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến xương khớp.



Ngoài ra, Ngoài ra, bột sắn dây chứa lượng folate cực cao cũng lượng vitamin B dồi dào, phụ nữ có thai uống vào sẽ rất tốt cho cả mẹ và con. Sắn dây còn giúp da dẻ mịn màng, ngăn ngừa lão hóa, loại bỏ độc tố và cặn bã ra khỏi cơ thể. Tiêu thụ bột sắn dây thường xuyên còn giúp hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa, ngăn ngừa viêm loét dạ dày , giúp bạn ăn uống ngon miệng và hấp thu tốt hơn, tăng cân hiệu quả.

Bí quyết tăng cân, tăng vòng 1 từ bột sắn dây



Tăng cân bằng bột sắn dây và nước ấm



Đây chính là cách pha chế bột sắn dây đơn giản nhất, giữ lại vị nguyên chất của bột. Trước hết, cần chuẩn bị 2 thìa bột sắn dây, 1 thìa đường (có thể tăng giảm theo khẩu vị), 200ml nước ấm (70-80 độ C).



Cho bột sắn dây vào cốc, đổ nước ấm rồi dùng thìa khuấy đều cho bột tan hết. Thêm đường rồi tiếp tục khuấy đều cho tan. Kiên trì uống bột sắn dây hàng ngày, chỉ nên dừng khoảng 5 ngày khi đang trong thời kỳ "đèn đỏ". Nếu sau một thời gian uống bột sắn dây thấy ngực hơi tức, có thể kích thước vòng 1 của bạn đang cải thiện.



Tăng cân bằng bột sắn dây và sữa đặc



Sữa đặc có vị ngọt và nhiều dưỡng chất, kết hợp với bột sẵn dây sẽ gấp đôi hiệu quả tăng cân.



Trước hết, cần chuẩn bị 2 thìa bột sắn dây, 2 thìa sữa đặc, 300ml nước sôi. Cho bột sắn vào cốc, thêm nước sôi vào rồi khuấy đều cho tan bột sắn, thêm sữa đặc tiếp tục khuấy đều rồi thưởng thức.



Tăng cân bằng bột sắn dây, mật ong và chanh



Chanh chứa lượng vitamin C và chất Chanh chứa lượng vitamin C và chất chống oxy hóa dồi dào, trong khi mật ong lại giàu khoáng chất và vitamin, khi kết hợp với bột sắn dây sẽ tạo thành hỗn hợp vô cùng bổ dưỡng.

Đầu tiên, cần phải chuẩn bị một số nguyên liệu gồm: 2 thìa bột sắn dây, 1 thìa mật ong, 1 thìa nước cốt chanh, 200 – 300 ml nước nóng.



Cho bột sắn dây vào cốc, thêm nước nóng rồi khuấy đều tay đến khi bột sắn tan hết thì thêm nước cốt chanh và mật ong. Tiếp tục khuấy đều rồi thưởng thức luôn.



Tăng cân bằng bột sắn dây và khoai lang



Khoai lang nấu cùng bột sắn dây sẽ ra món chè vô cùng thơm ngon và bổ dưỡng.



Trước hết, cần chuẩn bị 100g bột sắn dây, 1 – 2 củ khoai lang, đường trắng. Khoai lang mang rửa sạch, gọt bỏ vỏ rồi luộc nhừ. Bột sắn dây và đường trắng vào nồi 1500ml nước, khuấy đều. Đun nhỏ đến khi hỗn hợp sánh mịn, có màu đục.



Khoai lang đã chín mang thái nhỏ hoặc giã nhừ, cho vào nồi đun cùng sắn dây khoảng 5-10 phút. Tắp bếp, để nguội rồi thưởng thức. Mỗi tuần có thể thưởng thức 2-3 lần món chè bột sắn khoai lang, chỉ sau một thời gian ngắn bạn sẽ cảm nhận được ngoại hình có những thay đổi tích cực, không chỉ cân nặng tăng mà da dẻ cũng hồng hào, vòng 1 săn chắc hơn.

Hướng dẫn cách làm món NƯỚC SẮN DÂY HOA ĐẬU BIẾC. Nguồn: Feedy TV



Thùy Nguyễn (t/h)