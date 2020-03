Bật mí mẹo uống ca cao đúng cách giúp người gầy tăng cân chóng mặt

Thức uống bổ dưỡng với nhiều lợi ích sức khỏe



Trong ca cao chứa đầy đủ các loại dưỡng chất cơ bản như protein, carbohydrate và lipid cùng chất béo. Tuy nhiên, chất béo trong ca cao chủ yếu là các triglyceride và các acid béo không no; hàm lượng chất béo tốt trong ca cao ngang ngửa với hàm lượng chất béo không bão hòa đơn trong dầu oliu.



Bên cạnh đó, ca cao còn chứa lượng chất xơ hòa tan dồi dào; trung bình 2 muỗng bột ca cao chứa khoảng 3,6 g chất xơ. Loại thức uống này còn có nhiều khoáng chất thiết yếu như đồng, sắt, mangan, magie... Nhờ lượng dinh dưỡng dồi dào, tiêu thụ ca cao thường xuyên mang lại rất nhiều lợi ích sức khỏe:



Ổn định đường huyết: Ca cao vào cơ thể sẽ tiêu hóa khá chậm, dẫn đến sản sinh insulin - loại chất có tác dụng ổn định lượng đường trong máu.



Cải thiện lưu thông máu và sức khỏe của tim: 100g bột ca cao nguyên chất chứa khoảng 196mg epicatechine - một loại flavonoid có tác dụng thư giãn mạch máu, cải thiện lưu thông máu từ đó giúp ổn định huyết áp. Ngoài ra, epicatechine còn có tác dụng ngăn ngừa hiện tượng máu đông.

Chống trầm cảm: Bột ca cao chứa phenethylamine. Đây là một chất dẫn truyền thần kinh trong não có thể cải thiện tâm trạng và tăng chỉ số hạnh phúc một cách tự nhiên. Ca cao còn giúp thúc đẩy hàm lượng serotonin trong não, đẩy lùi stress.



Giảm ho hiệu quả: Ca cao chứa theobromine có tác dụng ngăn ngừa ho tốt hơn mà không gây ra tác dụng phụ. Để giảm ho, hãy thưởng thức một cốc ca cao nóng thêm mật ong.



Cải thiện tiêu hóa: Ca cao nguyên chất có chứa các sợi xơ, có tác dụng kích thích các enzym tiêu hóa của cơ thể, giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn.



Gia tăng khoái cảm: Thành phần amphetamine trong ca cao giúp kích thích trung tâm khoái cảm ở vỏ não và tăng cường hormone giới tính.



Làm đẹp da: Ca cao chứa nhiều hoạt chất sinh học tốt cho da. Lượng flavonoid dồi dào có thể bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời. Uống ca cao thường xuyên còn giúp lưu thông máu dưới da được cải thiện, giúp da hồng hào, căng mịn và trẻ trung hơn. Đắp mặt nạ ca cao nguyên chất 1-2 lần/tuần cũng mang lại tác dụng tương tự.



Bí quyết tăng cân bằng ca cao dành cho người gầy



Trong ca cao có chứa loại chất béo tốt cho cơ thể, chủ yếu là các triglyceride và các acid béo không no. Những loại chất này giúp người gầy tăng cân nhanh và khỏe mạnh nhưng lại không gây tích tụ mỡ thừa, giúp tinh thần minh mẫn và sảng khoái hơn.

Your browser does not support HTML5 video.

Cách làm sữa đậu nành bằng máy xay sinh tố