Chạy bộ đúng giờ này hàng ngày, gầy gò đến mấy cũng tăng cân nhanh chóng, cơ thể săn chắc

Chạy bộ mang lại rất nhiều lợi ích, giúp cải thiện sức khỏe và mang lại cho bạn một cơ thể rắn chắc. Với những người béo phì, chạy bộ giúp giảm cân nhanh chóng nhưng với người gầy, nếu kết hợp chạy bộ với cường độ tập luyện hợp lý và chế độ ăn uống, ngủ nghỉ khoa học sẽ giúp bạn tăng cân và sở hữu các đường cong mượt mà.





Thực tế, thèm ăn và khả năng hấp thu chất dinh dưỡng tốt chính là yếu tố quan trọng thúc đẩy cân nặng, giúp bạn tăng cân nhanh. Bởi vậy, tăng cân bằng chạy bộ giúp bạn săn chắc, tăng cân khỏe mạnh mà không gây ra tác dụng phụ cho sức khỏe.

Bên cạnh đó, chạy bộ thường xuyên còn giúp thư giãn tinh thần, nâng cao chất lượng giấc ngủ, giúp bạn ngủ ngon và sâu giấc hơn.





Bên cạnh đó, nên chạy bộ vào sáng sớm (trước khi ăn 30 phút) để kích thích vị giác, từ đó giúp bạn ăn ngon hơn. Buổi tối cũng nên chạy chậm một chút trong khoảng 15-20 phút để tỉnh táo tinh thần, ngủ sâu giấc hơn.

Trước khi chạy nên khởi động 10 phút để làm nóng cơ thể bằng những bài tập nhẹ nhàng. Tập cách hít thở bằng mũi, thở ra bằng miệng. Khi chạy, người cần phải được giữ thẳng, hơi ngả về phía trước một chút, nắm nhẹ tay khi chạy và thở nhịp nhàng. Nên chạy vừa sức, tiếp đất bằng nửa bàn chân trước.

Để quá trình trao đổi chất xảy ra tốt hơn, dù chạy hay nghỉ bạn cũng nên bổ sung nước cho cơ thể. Mang theo nước uống có nhiều chất khoáng, đặc biệt là sữa và nước trái cây rất tốt cho quá trình tập luyện.

Sau khi chạy xong, không nên ăn ngay mà nghỉ ngơi 30 phút để cơ thể thư giãn, nhịp tim ổn định. Sau đó, khi ăn nên bổ dung những thực phẩm giàu tinh bột, đạm và protein.





Your browser does not support HTML5 video.