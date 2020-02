Mách thực đơn tăng cân vùn vụt trong 1 tuần nhờ chuối, các nàng gầy đã biết chưa?

Chuối là một trong những loại hoa quả được ưa chuộng nhất. Vốn có khả năng ngăn ngừa và điều trị Trầm cảm , chuối được người châu Âu gọi là loại "hoa quả vui vẻ". Chuối có giá trị dinh dưỡng cao, ít calo, nhiều photpho. Ngoài ra, chuối còn giàu protein, đường, kali, vitamin A và C.

Ảnh minh họa.

Trong khi đó, chuối chưa chín chứa tinh bột kháng, hoạt động như chất xơ hòa tan giúp thúc đầy tiêu hóa. Thực tế, chuối còn là thực phẩm tăng cân lành mạnh. Trung bình một quả chuối chứa khoảng 27 g carbohydrate, 14 g đường, khi tiêu thụ sẽ giúp tạo khối lượng nạc mà không tạo mỡ. Chuối ăn trực tiếp khi chín rất ngon, hoặc bạn có thể chế biến chúng thành các món ăn dinh dưỡng như sinh tố, kem và salad.



Thực đơn tăng cân bằng chuối trong 1 tuần



Bạn nên áp dụng nghiêm túc theo thực đơn, ngủ nghỉ đủ giấc, đúng giờ để có kết quả tốt nhất.



Ngày 1



Bữa sáng: 1 bát phở, 1 ly ngũ cốc dinh dưỡng và 1 quả chuối.

Bữa trưa: 3 bát cơm, 1 bát canh mướp đắng nhồi thịt, 100g thịt bò xào, cá kho và 1 ly sữa.

Bữa tối: 2 bát cơm, 1 bát canh cà chua thịt xay, 100g thịt kho, 100g nho.



Ngày 2

Ảnh minh họa.



Bữa sáng: 1 bát phở, 1 ly sữa tươi.

Bữa trưa: 3 bát cơm, 1 bát canh móng giò hầm rau củ, 100g thịt kho tàu, 2 quả chuối.

Bữa tối: 1 bánh mì, 1 bánh bông lan, 1 ly ngũ cốc và 1 quả chuối.



Ngày 3



Bữa sáng: 1 bát cơm, 1 ly sữa tươi

Bữa trưa: 2 bát cơm, 1 bát canh thịt nấm, 100g thịt kho trứng, 1 quả táo.

Bữa tối: 2 bát cơm, 100g thịt bò xào, 1 bát canh cải thịt băm, 1 hộp sữa chua.



Ngày 4



Bữa sáng: 1 bát bún, 1 ly sữa tươi, 2 quả chuối.

Bữa trưa: 3 bát cơm, 1 khúc cá kho, 1 bát canh rau ngót thịt băm, mực xào, 200g nhãn.

Bữa tối: 2 bát cơm, 1 đĩa rau cải luộc, 2 trứng chiên, 1 ly sữa.



Ngày 5



Bữa sáng: 1 bánh mì trứng, 1 ly sữa, 2 quả chuối.

Bữa trưa: 3 bát cơm, 1 khúc cá kho, 1 bát canh thịt rau ngót, 2 quả chuối.

Bữa tối: 1 đĩa mỳ xào bò, 1 ly ngũ cốc.



Ngày 6



Bữa sáng: 1 bánh cuốn, 1 quả xoài.

Bữa trưa: 3 bát cơm, thịt bò xào nấm, canh rau cải, 2 múi bưởi.

Bữa tối: 2 bát cơm, tôm kho, canh đậu hũ cà chua, thịt bò hầm rau củ, 1 hộp sữa chua.



Ngày 7



Bữa sáng: 1 bát mì, 1 cốc sữa tươi, 1 quả chuối.

Bữa trưa: 3 bát cơm, tép rang, canh thịt lợn hầm rau củ, 200g nho.

Bữa tối: 2 bát cơm, thịt lợn kho, canh cá rau cải, 1 ly sữa.



Những món ngon tăng cân từ chuối



Sinh tố chuối sữa: Sữa giàu protein, canxi kết hợp cùng chuối sẽ trở thành thức uống giàu dinh dưỡng.



Chuẩn bị 3-4 quả chuối chín cùng với một ít sữa đặc. Bỏ vỏ, cắt chuối thành miếng cho vào máy xay xay nhuyễn cùng với sữa, thêm đá bào và thưởng thức.



Sinh tố chuối bơ đậu phộng: Bơ đậu phộng béo béo bùi bùi sẽ giúp người gầy tăng cân nhanh chóng.



Cho chuối chín (bỏ vỏ, cắt miếng) cùng với bơ đậu phộng và đá viên nhỏ vào máy xay xay nhuyễn rồi thưởng thức.

4 cách phân biệt chuối chín tự nhiên và chuối "tắm" hóa chất. Nguồn: ANTV