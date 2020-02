Bí quyết giúp nàng gầy tăng cân vùn vụt, lại ngực nở eo thon từ đậu nành

Đậu nành chứa nhiều protein, canxi cùng chất xơ, vitamin B, sắt và nhiều calo giúp người gầy tăng cân tự nhiên, an toàn và hiệu quả.

Đậu nành (hay đậu tương) và các sản phẩm từ đậu nành đều rất tốt cho Sức Khỏe và sắc đẹp. Đậu nành chứa nhiều vitamin và khoáng chất, giúp làm đẹp da, ngăn ngừa và làm chậm quá trình lão hóa, tăng kích thước vòng 1 và phòng chống ung thư

Ăn đậu nành có tăng cân không?

Đậu nành vốn là một loại thực phẩm giàu năng lượng. Đối với người ăn chay , đậu nành có thể thay thế cho thức ăn mặn bởi nó chứa thành phần dinh dưỡng giống như thịt. Mỗi ngày bổ sung 20-130g trong đậu nành giúp người tiêu thụ giảm các bệnh về xương và tim mạch.

Đặc biệt, sữa đậu nành với nguồn dinh dưỡng dồi dào giúp người gầy tăng cân hiệu quả, tăng cơ giảm mỡ, cơ thể săn chắc. Nếu tập gym kết hợp với uống sữa đậu nành thường xuyên thì việc tăng cân và tăng cơ sẽ càng nhanh hơn.





Do đó, với các bạn nữ muốn cải thiện làn da và vòng 1, tăng cân an toàn thì nên bổ sung đậu nành vào thực đơn hàng ngày. Một ly sữa đậu nành vào buổi sáng chính là ý tưởng vô cùng tuyệt vời.

Cách tăng cân bằng đậu nành đơn giản tại nhà

Một trong những món chế biến từ đậu nành được nhiều người yêu thích nhất chính là sữa đậu nành. Bổ sung sữa đậu nành thường xuyên sẽ giúp người gầy tăng cân nhanh chóng.

Cách làm sữa đậu nành

Chuẩn bị nguyên liệu:

200 gram đậu nành (hay đậu tương)

Nước đun sôi để nguội

30 gram lạc

20 gram vừng (hay mè trắng)

2-3 lá dứa hoặc lá nếp

Cách làm:

Nhặt bỏ hạt đậu nành sâu, hỏng. Cho vào nồi, đổ nước (nước sôi để nguội) đổ ngập gấp 2-3 lần lượng đậu. Ngâm khoảng 8-10 tiếng, hạt nào nổi thì bỏ đi.

Đổ đậu ra rổ, bỏ hạt sâu, lép và rửa thật sạch. Đổ bỏ nước, rửa đậu nành nhiều lần bằng nước sạch. Vo đậu đến khi nào thấy nước trong thì thôi. Vớt đậu ra để ráo.

Để riêng 1,5 lít nước sạch. Cho đậu vào máy xay cùng với lạc và vừng. Đổ nước vào máy xay sao cho nước cao hơn 0,5-1cm so với mặt đậu. Vừa xay vừa cho nước, ước chứng 4 muỗng canh đậu tương đương với 350ml nước.

Xay khoảng 2 phút, cứ 30 giây nghỉ một lần, đến khi hỗn hợp mịn là được. Cho hỗn hợp vào túi vải, lọc và vắt kỹ lấy phần nước sữa.

Cho sữa đậu nành lên đun, khi sôi thì hạ lửa, thêm lá dứa vào cho thơm rồi đun 10 phút. Cứ 20 – 30 giây lại khuấy đều để tránh sữa bị cháy.

Sau khi nấu xong, để nguội sữa. Thi thoảng khuấy sữa trong 15-20 phút đầy để tránh hình thành váng đậu.

Cách uống sữa đậu nành tăng cân

Uống sữa khi mới nấu chín, mỗi ngày uống 500ml.

Ăn nhẹ bánh mì, cơm, phở... trước khi uống sữa đậu nành.

Không nên uống quá nhiều sữa đậu nành 1 lúc.

Uống sữa đậu nành nên uống ngay, không để lâu.

Nếu uống thấy có triệu chứng lạ thì nên dừng ngay và thăm khám bác sĩ.

Những người bị chứng tiểu đêm, gout, di tinh thì không nên uống sữa đậu nành.

Your browser does not support HTML5 video.

Hướng dẫn cách làm sữa đậu nành bằng máy xay sinh tố.



Thùy Nguyễn (t/h)