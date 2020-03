Bí quyết giúp nàng gầy tăng cân vùn vụt, lại ngực nở eo thon nhờ đậu nành

Cân tăng vùn vụt nhờ uống sữa đậu nành đúng cách



Vì có thành phần dinh dưỡng giống như thịt nên đậu nành (đậu tương) có thể thay thế thức ăn mặn cho những người ăn chay . Đặc biệt, mỗi ngày nếu bổ dung 20-130gr protein trong đậu nành còn giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh về xương và tim mạch.



Với lượng chất dinh dưỡng dồi dào, đây là thực phẩm lý tưởng giúp người gầy tăng cân và nở cơ nhanh chóng. Đặc biệt, sữa đậu nành chính là thức uống thơm ngon được chế biến từ loại thực phẩm này. Mỗi ngày uống sữa đậu nành với chút đường là bữa ăn bổ dưỡng, cung cấp năng lượng cho những người muốn tăng cân, người ốm yếu và suy nhược cơ thể.



Đặc biệt, nếu uống sữa đậu nành kết hợp với tập gym hàng ngày sẽ giúp bạn nhanh chóng sở hữu được thân hình khỏe mạnh, săn chắc như mong muốn.



Để tăng cân, nên uống sữa đậu nành sau bữa ăn khoảng 20 phút. Tuy nhiên, không nên uống quá nhiều một lúc, mỗi ngày không uống quá 500ml sữa đậu nành. Nên uống sữa nấu chín để tránh bị ngộ độc, không để sữa trong bình giữ nhiệt, nếu uống sữa đóng hộp thì cân uống ngay, không nên để quá 2 tiếng đồng hồ.



Lưu ý: Tuyệt đối không uống sữa đậu nành với trứng gà. Những người bị gout, tiểu đêm, di tinh... cũng không nên uống loại sữa này.



Cách làm sữa đậu nành thơm ngon tại nhà



Để bảo vệ Sức Khỏe và tăng cân an toàn, tốt nhất bạn nên tự làm sữa đậu nành tại nhà.



Chuẩn bị nguyên liệu:



500g đậu nành

1.5 lít nước

Đường trắng (tùy theo khẩu vị)



Cách làm:



Đậu nành rửa sạch, bỏ hết hạt hỏng rồi ngâm nước lạnh 6-8 tiếng.

Cho đậu đã ngâm nở vào máy xay sinh tố, thêm chút nước rồi xay nhuyễn.

Dùng khăn xô hoặc rây lọc lấy nước, bỏ bã. Lọc lại nhiều lần.

Mang nước vừa lọc đi nấu chín, vặn nhỏ lửa và khuấy đều tay liên tục.

Có thể uống ngay cho nóng, thêm đường hoặc đá, hoặc để tủ lạnh uống dần.



Thùy Nguyễn (t/h)