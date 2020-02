Mách nàng gầy cách ăn gạo lứt bổ sung dinh dưỡng tại nhà, tăng cân chưa bao giờ dễ đến thế

Ăn gạo lứt có tăng cân không?



Nhiều người cho rằng ăn gạo lứt thay cơm có thể giảm cân nhưng thực tế, ăn gạo lứt theo nhiều cách lại giúp bạn tăng cân nhanh chóng. Trong gạo lứt chứa nhiều vitamin A, E và khoáng chất có lợi cho Sức Khỏe như kali, canxi, sắt, chất béo, chất xơ... Ngoài ra, gạo lứt còn giàu protein và các axit amin thiết yếu giúp ổn định huyết áp, giảm cholesterol, hỗ trợ tăng cân hoàn hảo.



Ngoài nấu gạo lứt lên ăn (như cơm), gạo lứt có thể chế biến thành dạng bột để tiện sử dụng. Mỗi ngày, uống 1 ly bột gạo lứt pha nước chính là một lựa chọn tuyệt vời cho những người gầy.

Ngoài nấu gạo lứt lên ăn (như cơm), gạo lứt có thể chế biến thành dạng bột để tiện sử dụng.



Đặc biệt, gạo lứt còn có nhiều omega – 3 (acid linolenic), carotenoid, phytosterol, inositol hexaphosphate (IP6) có tác dụng ổn định đường huyết, cải thiện tiêu hóa, rất tốt cho bệnh nhân tiểu đường . Gạo lứt dồi dào magie, tốt cho quá trình trao đổi chất, ngăn chặn tích tụ mỡ thừa. Ngoài ra, lượng Phospholipid, Inositol, vitamin nhóm B trong bột gạo lứt giúp hỗ trợ chức năng gan, Gamma Aminobutyric Acid có hiệu quả trong việc giảm căng thẳng và cải thiện giấc ngủ.



Thực đơn tăng cân bằng gạo lứt hiệu quả nhất



Cách Cách tăng cân bằng gạo lứt được nhiều người chọn lựa nhất chính là nấu gạo lứt với sữa tươi, thêm nửa muỗng bơ đậu phộng. Hoặc khi chế biến, bạn có thể thêm phomat, rau, trái cây khô, các sản phẩm từ sữa để bổ sung năng lượng và calo nhiều hơn.



Cách nấu chè gạo lứt tăng cân



Chuẩn bị nguyên liệu:

Món chè gạo lứt thơm ngon.



Gạo lứt

Đường, muối

Nước cốt dừa



Lưu ý: Lựa chọn nguyên liệu sao cho thấy vừa ăn là được.



Cách làm:



Đun nồi nước, đến khi sôi thì cho gạo lứt đã rửa sạch vào rồi vặn nhỏ lửa.

Khi gạo mềm, nước đặc lại thì nêm thêm chút đường.

Đun thêm 15 phút, múc chè ra tô để nguội.

Khi ăn thêm một ít nước cốt dừa, một ít muối là được.



Để tăng cân hiệu quả, không nên ăn quá nhiều gạo lứt trong ngày, mỗi tuần ăn 2-3 lần là đủ. Khi ăn cần ăn chậm nhai kỹ. Muốn có hiệu quả nhanh cần kết hợp với chế độ ăn uống, ngủ nghỉ và sinh hoạt lành mạnh.



