Mỗi ngày chỉ cần ăn một nắm hạt nhỏ, gầy kinh niên cũng tăng cân chóng mặt trong 1 tháng

Hạt điều dồi dào vitamin C, thiamine, vitamin B6, magiê, kẽm, đồng, sắt và kali. Bên cạnh đó, hạt điều còn chứa tryptophan, giúp cải thiện tâm trạng. Bên cạnh đó, tiêu thụ loại hạt nhỏ bé này thường xuyên còn giúp tăng cường chức năng hoóc môn và chuyển hóa của cơ thể, bổ máu và rất tốt cho xương.

Loại hạt này còn rất tốt cho mắt với các hợp chất Lutein và Zeaxanthin bảo vệ mắt khỏi tổn thương ánh sáng, giảm nguy cơ đục thủy tinh thể.

Các chuyên gia dinh dưỡng khẳng định, 29 gr hạt điều thô chứa khoảng 155 calo. Do đó, tiêu thụ hạt điều thường xuyên có thể giúp tăng cân hiệu quả và an toàn.

Để tăng cân bằng hạt điều, bạn có thể thưởng thức chúng theo nhiều cách khác nhau. Đơn giản nhất, bạn có thể thưởng thức, nhấm nháp chúng như một món ăn vặt khi đói, thậm chí ăn cho đỡ buồn miệng.

Ngoài ra, bạn có thể chế biến hạt điều theo nhiều cách khác nhau, thay đổi những thực đơn bổ dưỡng cho chế độ tăng cân của mình.

Hạt điều xào tôm, húng quế và đậu xanh sẽ ra hương vị món Thái vô cùng thú vị. Ngoài ra, bạn có thể thêm bơ hạt điều cùng với đậu nành hoặc thay bằng sữa gạo lứt để tăng hàm lượng protein cho món ăn của mình cũng như tăng cường hương vị.

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể biến tấu món ăn bằng cách thêm hạt điều vào chảo, đảo trên lửa nhỏ, trộn bơ hạt điều với một chút nước tương, ớt, tỏi, gừng, nước để làm nươc sốt ăn kèm với cá, rau, đậu, hoặc cơm. Nên nhớ, chỉ rang hạt điều khoảng 15-20 phút để giữ lượng dầu lành mạnh còn trong hạt điều (rang trong khoảng 75 độ C).

Bạn cũng có thể xào hạt điều với rau xanh hay với các loại trái cây khô khác.

Your browser does not support HTML5 video.

Cách làm Sữa chua (Yaourt) phô mai. Nguồn: Coooky TV