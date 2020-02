Bí quyết tăng cân cấp tốc từ khoai tây, vừa ngon vừa an toàn ngại gì không thử

Mọi người đều biết về lợi ích Sức Khỏe của khoai tây - một loại thực phẩm vô cùng phổ biến trên thế giới. Khoai tây chứa nhiều tinh bột, cellulose, giàu Vitamin B1 , B2, phốt pho; đặc biệt khoai tây nấu chín cung cấp hàm lượng Vitamin C khá cao.

Trước đó, một nghiên cứu trên BBC đã phát hiện, lượng đường trong 1 củ khoai tây giúp bạn tăng cân thậm chí còn nhanh hơn so với tiêu thụ đồ ngọt. Các chuyên gia cho biết, một củ khoai tây nướng khoảng 350g sẽ có khoảng 90g đường, tương đương với 19 thìa nhỏ đường.

Để tăng cân, bạn chỉ cần tăng cường khoai tây vào chế độ ăn uống hàng ngày. Ngoài khoai tây nướng và khoai tây chiên, bạn có thể biến tấu khoai thành nhiều món ăn tăng cân ngon miệng khác nhau, dùng trong bữa ăn hoặc bất cứ khi nào thấy đói bụng.



Khoai tây kẹp thịt

Chuẩn bị nguyên liệu:



6 củ khoai tây

1 quả trứng

30g bột

30ml kem chua

2 củ hành tây

Muối, tiêu xay

225g thịt heo xay

1 củ hành nhỏ

30ml nước

Cách làm:



Khoai tây rửa sạch, gọt bỏ vỏ.

Xay nhuyễn khoai tây, lọc bỏ bước. Thêm trứng, bột, kem chua, hành tây và ít muối, tiêu xay vào trộn đều. Bên thịt thì cho hành, nước và muối tiêu vào cũng trộn đều, để nghỉ một lúc.

Cho chảo chống dính lên bếp, thêm 15ml dầu ăn, để lửa vừa.

Múc 1 muỗng khoai tây vào chảo, đến khi hơi vàng thì múc thịt lên, phủ thêm một lớp khoai tây.

Chiên chảo ở lửa vừa, đảo 2 mặt chín vàng đều là được.

Khoai tây chiên xù

Chuẩn bị nguyên liệu:



1 kg khoai tây

1 củ hành tây lớn

3/4 tách vụn bánh mì

2 quả trứng

1 muỗng canh tinh bột khoai tây

muối, hạt tiêu, dầu ăn





Cách làm:

Khoai tây rửa sạch, gọt bỏ vỏ bào thành sợi, cho vào bát nước lạnh một lúc rồi để ráo nước.

Xay nhuyễn hành tây. Cho hành tây và khoai tây bào vào một chiếc khăn sạch hoặc nhiều lớp vải.

Xoắn vải thật chặt để loại bỏ nước.

Đổ hỗn hợp vào bát tô sạch rồi trộn đều.

Cho chảo lên bếp, thêm dầu ăn. Khi dầu nóng thì khuấy vụn bánh mì, trứng, tinh bột khoai tây, muối và hạt tiêu vào sợi khoai tây, khoảng 3/4 muỗng cà phê muối và 1/4 muỗng cà phê tiêu.

Dùng tay nén khoai tây thành hình, cho vào chảo dầu sôi.

Đảo đến khi khoai vàng giòn đều là được.

Để khoai ra giấy ăn cho ráo dầu rồi thưởng thức.



