Cho vài giọt nước chanh vào mật ong, không chỉ tăng cân mà da dẻ còn mịn màng lên trông thấy

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra, trong 1 muỗng mật ong chứa khoảng 17,3g carbohydrate, cùng các loại vitamin A, E, D và các enzym. Do đó, tiêu thụ mật ong thường xuyên giúp bồi bổ cơ thể, giúp tăng cân và nâng cao hệ miễn dịch. Nhiều chị em còn chế biến mật ong thành các loại mặt nạ dưỡng da giúp làm trắng và ngăn ngừa lão hóa cho da.

Mật ong lại có vị ngọt tự nhiên nên rất dễ thưởng thức, trở thành loại năng lượng tuyệt vời giúp tăng hiệu suất tập luyện, giúp ổn định lượng đường trong máu, hồi phục cơ bắp nhanh chóng hơn. Đặc biệt khi kết hợp với chanh - loại quả chứa nhiều vitamin C và các axit amin sẽ mang lại tác dụng tăng cường tiêu hóa, giúp bạn ăn ngon miệng và hấp thu được trọn vẹn các chất dinh dưỡng.

Chuẩn bị nguyên liệu:

1 lòng đỏ trứng gà

50ml mật ong nguyên chất

1/2 quả chanh



Cách thực hiện:

Trứng gà tách lấy lòng đỏ, bỏ vào chén. Cho thêm 50ml mật ong rồi đánh tan.

Tiếp đến, cho thêm 50ml nước sôi rồi khuấy đều.

Khi nước bớt nóng, vắt nửa quả chanh vào hỗn hợp rồi dùng luôn.

Nên uống hỗn hợp khi còn ấm để tránh được mùi tanh. Mỗi sáng, kiên trì uống một cốc mật ong chanh với trứng gà để đạt được hiệu quả như mong muốn. Lưu ý, không nên vắt chanh vào khi hỗn hợp còn quá nóng vì sẽ làm mất tác dụng của chanh.

Hướng dẫn cách làm Chanh mật ong. Nguồn: Feedy.