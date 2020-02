Cân tăng vùn vụt nhờ thêm ngũ cốc vào thực đơn ăn uống - 'cứu tinh của người gầy' đây rồi

Bột ngũ cốc là hỗn hợp các loại hạt đậu, đỗ từ nhiên và cao cấp được làm chín và nghiền thành bột. Thông thường, những loại ngũ cốc này sẽ nguyên chất hơn so với loại bột ngũ cốc được đóng gói hiện nay. Nguyên liệu làm ngũ cốc phổ biến nhất thường là đậu đành, đậu đỏ và đậu xanh. Ngoài ra còn có các loại hạt dinh dưỡng cao cấp như hạnh nhân, hạt chia, hạt óc chó, hạt mắc ca…



Ngũ cốc vốn nổi tiếng là nhóm thực phẩm giàu protein và chất béo an toàn, giúp tăng cân hiệu quả, lành mạnh. Nó còn chứa nhiều amino axit giúp xây dựng cơ bắp cùng lượng chất xơ, vitamin và khoáng chất dồi dào có tác dụng thanh mát và thải độc cho cơ thể. Do đó, ngũ cốc là lựa chọn hàng đầu của những người muốn tăng cân mà không ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa.

Cách uống ngũ cốc tăng cân hiệu quả



Cách làm ngũ cốc tăng cân tại nhà

Chuẩn bị nguyên liệu:



100g đậu đen (chọn hạt nhỏ, màu đen đều, loại bỏ hạt sâu và hỏng)

100g đậu nành (hạt tròn, vàng đều)

100g đậu đỏ (đỏ tươi mới, hạt to mẩy, đều nhau)

100g đậu xanh (nguyên hạt, còn vỏ)

50g mè đen (vỏ dày, đen nhánh)



Cách làm:



Rửa đậu thật sạch, đem phơi nắng cho thật khô.



Cho từng loại đậu lên rang riêng. Đậu xanh, đậu đỏ rang đến khi chuyển màu còn đậu đen, đậu nành rang đến khi thơm.



Cho mè lên rang, đến khi chà nhẹ lớp vỏ thấy nhân bên trong ngả vàng là được.

Cho hết nguyên liệu đã rang vào giấy hoặc khăn, gói lại ủ. Để 30 phút thì mang xay nguyễn thành bột mịn.



Cho vào lọ thủy tinh sạch, bảo quản nơi khô ráo thoáng mát rồi dùng dần.



Nếu không có điều kiện làm ngũ cốc tại nhà, bạn có thể mua sản phẩm chế biến sẵn, chọn mua ở nơi uy tín, sản phẩm có nguồn gốc và thành phần cũng như hạn sử dụng rõ ràng.



Cách sử dụng ngũ cốc để tăng cân



Uống 1 cốc ngũ cốc vào buổi sáng hoặc buổi tối, có thể uống 2 cốc một ngày, uống nóng hoặc lạnh tùy thích.



Uống nóng: Cho 4 đến 5 thìa ngũ cốc vào 25ml nước nguội, đánh tan. Thêm 250ml nước sôi, khuấy đều và thưởng thức. Có thể thêm sữa đặc, sữa bột hoặc đường tùy ý.



Uống lạnh: Cho khoảng 4 đến 5 thìa bột ngũ cốc vào 100ml nước ấm, có thể thêm sữa đặ, sữa bột hoặc đường tùy khẩu vị. Đánh tan đều rồi cho đá vào thưởng thức.



Ngoài việc uống ngũ cốc hàng ngày, nên kết hợp với chế độ ăn uống và tập luyện hợp lý để có kết quả tốt nhất.

