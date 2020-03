Nước cơm: Thức uống siêu rẻ giúp nàng gầy tăng cân, da dẻ trắng mịn

Nước cơm chứa hàm lượng Vitamin C , A, B cao cùng với nguồn dinh dưỡng dồi dào, đây là thức uống tăng cân và làm đẹp da lý tưởng. Không những hiệu quả, nước cơm còn an toàn với hầu hết các loại da, an toàn cho da, dưỡng da, điều trị nám và tàn nhang, hỗ trợ hệ tiêu hóa. Không ít cô nàng thành công nhờ uống nước cơm hàng ngày, tăng những 7kg/tháng và sở hữu làn da khỏe đẹp.