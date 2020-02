Tuyệt chiêu tăng cân bằng quả bơ hiệu quả nhất, 'thánh gầy' đã thử chưa?

Thực tế, một quả bơ chứa khoảng 25 loại vitamin và khoáng chất tự nhiên cần thiết cho Sức Khỏe như vitamin A, vitamin B, vitamin C, kali, sắt, đồng... Trong 100g bơ cung cấp cho cơ thể 26% vitamin K, 20% folate, 17% Vitamin C , 14% vitamin B5, 14% kali, 13% vitamin B6 và 10% Vitamin E

Đặc biệt, trong bơ còn chứa chất béo không bão hòa đơn, giúp giảm cholesterol xấu, tăng cholesterol tốt trong cơ thể, từ đó giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ; giúp bạn khỏe mạnh, ăn ngon và tăng cân một cách tự nhiên, khỏe mạnh.

Bên cạnh việc thưởng thức trực tiếp, bạn có thể biến tấu bơ thành những món ăn thơm ngon, đầy đủ chất dinh dưỡng giúp tăng cân hiệu quả.



Sinh tố bơ



Chuẩn bị nguyên liệu:

1 quả bơ chín tới

40g sữa đặc

50ml sữa tươi

một ít đá viên

Cách làm:

Bơ cắt làm đôi, bỏ hạt và vỏ chỉ lấy phần thịt và cho vào máy xay sinh tố.

Thêm sữa tươi, sữa đặc và đá viên vào máy xay, xay thật mịn.

Cuối cùng chỉ việc đổ ra cốc và thưởng thức.

Bơ dầm trái cây





Chuẩn bị nguyên liệu:

2 quả bơ chín

Táo, xoài, lê, nho... (tùy chọn theo sở thích)

Sữa tươi

Đá bào

Cách làm:

Bơ cắt đôi, bỏ hạt và vỏ, dùng thìa múc lấy phần thịt.

Hoa quả cắt miếng nhỏ vừa ăn.

Cho tất cả nguyên liệu vào tô to, dầm đều rồi thưởng thức.

Bơ dầm sữa

Chuẩn bị nguyên liệu:

2 quả bơ

50g sữa đặc

Cách làm:

Bơ cắt đôi, bỏ hạt và vỏ, dùng thìa múc lấy phần thịt.

Cho thêm sữa đặc rồi dầm nát.

Có thể thêm đá vào ăn luôn hoặc cho tủ lạnh một lúc rồi thưởng thức.

Sinh tố bơ xoài





Chuẩn bị nguyên liệu:

2 quả bơ

1 quả xoài

150ml sữa tươi

20ml sữa đặc có đường

Cách làm:

Bơ cắt đôi, bỏ hạt và vỏ, dùng thìa múc lấy phần thịt.

Xoài gọt vỏ bỏ hạt, cắt miếng vuông nhỏ.

Cho tất cả nguyên liệu vào máy xay sinh tố, xay thật mịn rồi đổ ra cốc thưởng thức.

Salad bơ

Chuẩn bị nguyên liệu:



1 quả bơ

200g thịt bò

rau thơm các loại, cà chua, ngô ngọt

hành tây, gia vị (chanh, muối, đường, …)

Cách làm:

Thịt rửa sạch, để nguyên miếng ướp muối, dầu ăn, hạt tiêu, hành tím, tỏi băm trong 15 phút.

Hành tây cắt mỏng, ngâm 5 phút trong nước chanh, vớt để ráo trong tủ lạnh.

Rau thơm rửa sạch, cắt nhỏ vừa ăn.

Cà chua thái hạt lựu, bơ cắt hình bán nguyệt. Ngô tách hạt, hấp chín.

Pha 1 muống nước mắm với nửa thìa cà phê muối, thêm 1 muỗng đường, tiêu, ớt, chanh.

Trộn hỗn hợp trên với xà lách, cà chua, rau thơm, hành tây, ngô rồi bày ra đĩa.

Thịt bò áp chảo chín tới, cắt lát mỏng vừa ăn.

Cho bơ và thịt lên đĩa, thêm một ít dầu thừa từ phần thịt áp chảo để tăng độ béo.

Your browser does not support HTML5 video.

Cách làm sinh tố bơ thơm ngon, giảm cân.