Bí quyết thêm sữa bí đỏ vào thực đơn, gầy kinh niên cũng tăng 6kg/tháng

Uống sữa bí đỏ đúng cách giúp tăng 6kg/tháng

Sữa bí đỏ (bí ngô) vốn được biết đến với hương vị thơm ngon, béo ngậy, cách làm lại đơn giản chắc chắn là lựa chọn yêu thích của những người gầy. Bên cạnh đó, sữa bí đỏ còn rất dễ ăn, giúp bạn tăng vùn vụt 6kg trong 1 tháng.

Bí đỏ vô cùng bổ dưỡng. Không chỉ chứa cucurmosin, bí đỏ còn dồi dào magiê, mangan, kali, protein, kẽm, sắt, đồng và axit béo không bão hòa đơn. Trong khi đó, magiê giúp tăng cường tâm trạng và giấc ngủ, còn mangan thúc đẩy sản xuất collagen, sức khỏe của da và Sức Khỏe xương.

Lượng kẽm trong bí đỏ giúp tăng khả năng miễn dịch, sức khỏe da và thị lực, đồng và sắt có liên quan đến việc sản xuất năng lượng. Các chất béo lành mạnh trong bí đỏ cũng có vai trò trong phòng chống bệnh tim. Đặc biệt, bí đỏ còn cung cấp chất chống oxy hóa giúp tăng cường hệ thống miễn dịch cùng lượng tryptophan giúp tăng cường tâm trạng và cải thiện giấc ngủ.

Sữa bí đỏ là sự kết hợp giữa bí đỏ và sữa cùng nước cốt dừa. Đó đều là những nguyên liệu giàu chất dinh dưỡng, tốt cho việc tăng cân và tăng cường sức khỏe. Không những thế, uống sữa bí đỏ thường xuyên còn giúp vóc dáng trở nên quyến rũ cùng làn da mịn màng và sáng hồng.



Tăng cân bằng sữa bí đỏ nhờ công thức vô cùng đơn giản

Để sử dụng an toàn và hiệu quả hơn, bạn có thể tự làm sữa bí đỏ ngay tại nhà.

Chuẩn bị nguyên liệu:



1 quả bí đỏ nhỏ

1 lon sữa đặc

2 hộp sữa tươi có đường

1 ít nước cốt dừa

chai thủy tinh



Cách làm:

Bí đỏ gọt vỏ, rửa sạch để ráo nước.

Cắt bí đỏ thành khoanh vuông dài 2cm hoặc nhỏ hơn.

Hấp cách thủy đến khi chín mềm. Dùng thìa tán nhuyễn rồi cho ra bát.

Cho sữa tươi, sữa đặc và nước cốt dừa vào bát, đảo đều tay.

Đổ hỗn hợp vào nồi, đun sôi, đảo thật đều.





Cho ra ngoài, đợi sữa nguội bớt thì đổ vào chai, bảo quản ngăn mát tủ lạnh dùng dần. Mỗi ngày uống 2 ly sữa bí đỏ, sau khi ăn trưa 30 phút và trước khi đi ngủ buổi tối 1 tiếng, mỗi lần uống 200-300ml. Để có kết quả, cần kết hợp với chế độ ăn uống hợp lý, ngủ nghỉ đúng giờ và tập thể dục thường xuyên.

Hướng dẫn cách làm sữa bí đỏ tăng cân cho người gầy. Nguồn: Feedy.



Thùy Nguyễn (t/h)