3 cách ăn sữa chua giúp 'thánh gầy' tăng cân vùn vụt

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh, trong sữa chua có nhiều loại nấm men vi sinh tốt cho đường ruột. Sữa chua còn chứa hàm lượng đường, canxi và protein cấu thành nên khu thần kinh trung ương và não bộ. Do đó, ăn sữa chua thường xuyên không chỉ giúp tăng cân mà còn nâng cao hệ miễn dịch, làm đẹp da và cải thiện chức năng não, tăng cường trí thông minh ở trẻ nhỏ.



Sữa chua là loại thực phẩm dễ ăn, có thể dễ dàng làm tại nhà sẽ đảm bảo an toàn và vệ sinh hơn. Không chỉ ăn được trực tiếp, sữa chua có thể biến tấu thành nhiều món ngon bổ dưỡng khác nhau.



Cách làm sữa chua tăng cân tại nhà



Chuẩn bị nguyên liệu:



500 ml sữa tươi có đường

6 muỗng cà phê sữa ông thọ

1 hộp sữa chua lên men

20 g lá gelatin

Cách làm:

Cho sữa tươi và sữa đặc vào nồi đun, khuấy đều tay đến khi có bọt lăn tăn.

Đổ sữa chua lên men vào, tiếp tục khuấy đều.

Ngâm lá gelatin 10 phút trong nước lạnh, cho vào lò vi sóng quay chảy.

Cho lá gelatin vào hỗn hợp, khuấy đều.

Cho hỗn hợp sữa chua vào hộp, đậy cẩn thận rồi bỏ vào nồi áp suất hoặc nồi cơm điện.

Đổ nước ấm cao đến trên lưng hộp, ủ 8-10 tiếng.

Cho vào ngăn mát tủ lạnh dùng dần.

Chuẩn bị nguyên liệu:

2-3 hộp sữa chua

Hoa quả tùy chọn (táo, xoài, thanh long, lê...)

Cách làm:

Hoa quả rửa sạch, gọt vỏ, thái hình hạt lựu.

Cho sữa chua ra bát, thêm hoa quả vào trộn đều.

Có thể thêm chút sữa đặc hoặc đá xay vào rồi thưởng thức.

Chuẩn bị nguyên liệu:

200 gram gạo nếp cẩm

600 ml nước lạnh

2 lá dứa/lá nếp

1 hộp sữa chua

Nước cốt dừa

Muối, đường phèn



Cách làm:



Vo sạch nếp cẩm, ngâm nước ấm để qua đêm rồi xả lại bằng nước sạch.

Cho nếp cẩm, lá dứa, một ít muối vào nước, nấu lên.

Khi nước cạn, hạt nếp cẩm chín thì thêm nước cốt dừa nấu thêm 15 phút.

Tiếp tục cho đường và nấu thêm 10 phút nữa, khi thấy nước đường sánh, hạt nếp bóng và hơi nhão thì tắt bếp.

Để nguội rồi múc ra chén, thêm sữa chua vào rồi thưởng thức.

Your browser does not support HTML5 video.