Người gầy cũng đầy đặn nhanh chóng nhờ dùng sữa đặc vào đúng giờ vàng

Lựa chọn hàng đầu cho những người muốn tăng cân



Sữa đặc là loại sữa đặc rất phổ biến ở Việt Nam và được nhiều người ưa chuộng. Đặc biệt, đây cũng chính là loại sữa làm nên món cà phê sữa đá trứ danh của người Việt, kết hợp cùng bánh mì trở thành món ăn sáng, ăn vặt yêu thích.



Thành phần của sữa đặc gồm sữa bò, đường, chất béo và một số chất phụ gia. Đây là sản phẩm chứa nhiều vitamin và khoáng chất cũng như dưỡng chất có lợi cho cơ thể, cung cấp năng lượng dồi dào. Bí quyết tăng cân bằng sữa đặc được nhiều người lựa chọn bởi sữa dồi dào lượng chất béo, đường và protein, có lợi cho quá trình Thành phần của sữa đặc gồm sữa bò, đường, chất béo và một số chất phụ gia. Đây là sản phẩm chứa nhiều vitamin và khoáng chất cũng như dưỡng chất có lợi cho cơ thể, cung cấp năng lượng dồi dào. Bí quyết tăng cân bằng sữa đặc được nhiều người lựa chọn bởi sữa dồi dào lượng chất béo, đường và protein, có lợi cho quá trình tăng cân

Ảnh minh họa.



Trung bình, trong 100ml sữa bò chứa 338.1 kcal năng lượng, 4,6 gr chất đạm, 10,9 gr chất béo, 27,4 gr carbon hydrat cùng độ ẩm và các chất phụ gia. Nếu biết cách kết hợp và sử dụng, sữa Ông Thọ không chỉ giúp tăng cân, bồi bổ cơ thể mà còn trị mất ngủ, Trung bình, trong 100ml sữa bò chứa 338.1 kcal năng lượng, 4,6 gr chất đạm, 10,9 gr chất béo, 27,4 gr carbon hydrat cùng độ ẩm và các chất phụ gia. Nếu biết cách kết hợp và sử dụng, sữa Ông Thọ không chỉ giúp tăng cân, bồi bổ cơ thể mà còn trị mất ngủ, làm đẹp da và giúp Bà bầu lợi sữa.



Cách tăng cân bằng sữa đặc thế nào là hiệu quả nhất?



Pha sữa uống hàng ngày: Đây là Pha sữa uống hàng ngày: Đây là Cách làm phổ biến, nhanh chóng và đơn giản nhất. Trước khi pha sữa, rửa sạch cốc, tráng bằng nước nóng. Đổ sữa đặc trước, thêm nước ấm tầm 70 độ rồi khuấy đều tay. Nên uống vào buổi sáng và buổi tối.



chấm bánh mì: Bạn có thể áp dụng thực đơn này cho bữa sáng. Bánh mì chứa nhiều tinh bột, trong khi sữa lại chứa nhiều đạm, chất béo và năng lượng. Bạn chỉ cần đổ một chút sữa ra bát, xé bánh mì thành từng miếng nhỏ, chấm sữa và thưởng thức. Sữa đặc chấm bánh mì: Bạn có thể áp dụng thực đơn này cho bữa sáng. Bánh mì chứa nhiều tinh bột, trong khi sữa lại chứa nhiều đạm, chất béo và năng lượng. Bạn chỉ cần đổ một chút sữa ra bát, xé bánh mì thành từng miếng nhỏ, chấm sữa và thưởng thức.

Ảnh minh họa.



Pha cà phê sữa: Cà phê sữa không chỉ cung cấp năng lượng mà còn giúp bạn luôn tỉnh táo. Vị đắng từ cà phê quyện với độ ngọt béo ngậy của sữa chắc chắn sẽ khiến bạn hài lòng. Chỉ cần cho ít sữa đặc vào cà phê phin, khuấy đều và từ từ thưởng thức. Nên uống cà phê sữa vào sáng hoặc trưa, hạn chế uống buổi tối bởi nó có thể gây mất ngủ.



Thêm sữa đặc vào sinh tố trái cây: Món sinh tố sẽ trở nên ngon và nhiều dinh dưỡng hơn nếu được bổ sung sữa đặc. Rất đơn giản, khi cho các nguyên liệu vào máy xay, thêm chút sữa đặc rồi xay nhuyễn là được.

Your browser does not support HTML5 video.

Cách làm Sữa chua (Yaourt) phô mai. Nguồn: Coooky TV

Xem thêm: Gầy tong teo cũng béo nhanh chóng nhờ mẹo ăn bánh mì đúng cách



Thùy Nguyễn (t/h)