Uống sữa tươi như thế nào để tăng cân khỏe mạnh, da đẹp mịn màng?

Tăng cân bằng sữa tươi thế nào cho hiệu quả?



Để tăng cân bằng sữa tươi hiệu quả và nhanh chóng, bạn nên sử dụng các dòng sữa tươi nguyên kem hay sữa tươi tách béo để cơ thể hấp thụ được tối đa lượng chất béo trong sữa.



Không uống sữa tươi khi bụng đói, nên uống sữa kèm với vài món ăn nhẹ. Không nên uống sữa tươi trước bữa ăn, nó có thể cản trợ bạn tiêu thụ những thức ăn giàu dinh dưỡng khác; không uống sau bữa ăn khoảng 1 tiếng vì lúc này thức ăn vẫn chưa tiêu hóa hết mà lại nạp thêm chất dinh dưỡng mới gây áp lực nên hệ tiêu hóa.



Lượng sữa tươi uống mỗi ngày có thể phụ thuộc vào nhu cầu cơ thể. Nếu là người gầy, mỗi ngày nên uống 2-4 ly sữa tươi nguyên kem.



Ngoài uống sữa tươi bình thường, bạn có thể kết hợp sữa tươi với các loại thực phẩm khác để tăng cường hiệu quả.



Sữa tươi và mật ong: Mỗi buồi sáng, nên uống một ly sữa tươi pha chút mật ong. Sữa tươi giàu protein, mật ong giàu lượng sẽ là sự kết hợp hoàn hảo. Bạn cũng có thể dùng nó như một đồ uống khi khát, nên ăn nhiều rau quả và các thực phẩm dinh dưỡng cho bữa chính.

Sữa tươi và bơ: Sữa tươi và bơ kết hợp sẽ thành món sinh tố bơ béo ngậy, thơm ngon, giúp bạn tăng cân nhanh chóng và an toàn. Món ăn này còn rất ngon miệng, kích thích bạn ăn nhiều hơn.

