Dù có gầy nhom cũng tăng size chóng mặt nhờ ăn thịt bò đúng cách

Thịt bò là loại thịt phổ biến trong mâm cơm hàng ngày, được nhiều người ưa chuộng chỉ sau thịt lợn. Trong thịt bò nạc chứa khoảng 322 calo, nếu ăn thường xuyên trong bữa ăn hàng ngày sẽ giúp tăng cân rất nhanh.



Đặc biệt, trong quá trình tăng cân, bạn tha hồ biến tấu thịt bò thành những món ăn tăng cân ngon miệng hấp dẫn như bò lúc lắc khoai tây, bò nướng, bò xào rau củ... Tuy nhiên, nên chọn thịt bò nạc để cơ thể khỏe mạnh, săn chắc hơn.



Biến tấu thịt bò thành những món ngon tăng cân



Salad thịt bò



Chuẩn bị nguyên liệu: Thịt bò nạc, xà lách, cà chia, chanh, dầu oliu, tỏi cùng các loại gia vị cần thiết khác.



Cách làm:



Thái thịt bò mỏng, ướp gia vị 15 phút.

Rửa sạch cà chua, hành tây, cắt khúc vừa ăn.

Tỏi lột vỏ, giã nát, phi thơm bằng dầu ăn.

Cho thịt bò vào xào chín tới, nêm nếm gia vị vừa ăn.

Xếp xà lách, hành tây, cà chua vào đĩa.

Tiếp thêm thịt bò vào giữa, vắt thêm 1/2 quả chanh rồi trộn đều.



Bò xào rau củ



Chuẩn bị nguyên liệu: thịt bò, súp lơ, cà rốt, khoai tây, gia vị…



Cách thực hiện:



Thịt bò cắt lát mỏng, vừa ăn rồi ướp dầu ăn, dầu hào và gừng.

Làm sạch rau củ, cắt vừa ăn.

Cho chảo lên bếp, thêm dầu rồi phi thơm hành tỏi.

Thêm hành tỏi vào xào nhanh với lửa lớn, khi chín tới thì vớt ra đĩa.

Cho rau củ vào xào chín, thêm thịt bò vào đảo đều, nêm gia vị vừa ăn.



Bò nướng trộn rau củ



Chuẩn bị nguyên liệu: Thịt bò thăn, cà chua, xà lách, rau mùi, gia vị….



Cách thực hiện:



Thịt bò rửa sạch, để miếng to, ướp dầu, muối tiêu, nướng 4-7 phút trong lò.

Cà chua rửa sạch, thoa dầu ăn rồi nướng 3 phút.

Xếp xà lách và cà chua vào đĩa.

Thịt bò thái miếng mỏng vừa ăn, xếp vào đĩa.

Thịt bò nướng có thể chấm chung với mù tạt, ăn kèm với xà lách.

Lợi ích khi ăn thịt bò