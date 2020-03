Hóa ra nguyên nhân ăn mãi không béo là do bạn chưa bổ sung đúng cách nhóm thực phẩm này

Có rất nhiều nguyên nhân khiến bạn ăn mãi vẫn không tăng được cân, trong đó có thể kể đến:



Mất ngủ: Ngủ không đủ giấc, thức quá khuya có thể khiến sức lực tiêu hao, dẫn đến việc giảm cân nhanh chóng.



Biếng ăn, cơ thể hấp thụ kém: Biếng ăn khiến cơ thể khó tăng cân. Bên cạnh đó, cơ thể suy nhược không hấp thụ, hệ tiêu hóa kém cũng khiến có thể không thể tăng cân được...

Quá trình tổng hợp protein còn gắn liền với quá trình phát triển của cơ thể, bao gồm từ việc hình thành cơ, đổi mới phát triển tế bào đến phân chia tế bào. Protein tham gia vận chuyển oxy và các chất dinh dưỡng, bảo vệ cơ thể, điều hòa chuyển hóa nước và cân bằng độ pH cũng như năng lượng cơ thể.

Chính bởi những vai trò quan trọng này, protein trở thành dưỡng chất không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày, cũng là loại dưỡng chất nên bổ sung nhất vào thực đơn dinh dưỡng.



Thực tế, loại chất dinh dưỡng quan trọng nhất để tăng cân khỏe mạnh là protein (đạm). Nếu không có protein, đa số lượng calo nạp vào cơ thể sẽ tích tụ dưới dạng mỡ. Nếu đang muốn tăng cân, bạn nên đặt ra mục tiêu bổ sung 1,5–2,2g protein/kg cân nặng mỗi ngày.



Để đảm bảo được điều này, nên bổ sung vào chế độ ăn các loại thực phẩm như thịt, trứng, cá, các loại sản phẩm từ sữa, các loại đậu và các loại hạt...

Những thực phẩm này có thể cung cấp tới 50-60g protein mỗi ngày so với các bữa ăn thông thường. Đây chính là phương pháp tăng cân hiệu quả nhất mà người gầy nên áp dụng để tăng cường cân nặng.

