Gầy kinh niên cũng tăng cân liên tục nhờ tuyệt chiêu thần kỳ từ thuốc bắc

Nhiều người băn khoăn: "Thuốc bắc là gì?" Thuốc Bắc vốn thuộc ngành Đông Y và có xuất xứ từ miền Bắc. Từ thời xa xưa, các phương thuốc này đã được sử dụng rộng rãi ở Trung Quốc. Loại thuốc này có nguồn gốc từ các loại thảo dược tự nhiên, có thể là thân cây, rễ cây, lá cây, quả và vỏ cây.... Bở vậy, nhiều người khẳng định, các bộ phận của cây đều khá an toàn, có tác dụng tốt trong việc cải thiện sức khỏe và điều trị nhiều loại bệnh.

Ảnh minh họa.



Thực tế, thuốc bắc thường được phơi khô trước khi sử dụng. Tùy vào loại cây mà có những mùi vị khác nhau như đắng, ngọt, mặn, chua... và các đặc tính khác nhau như mát, ấm, bình, lạnh... nên nhiều khi có thể hơi khó uống.



Các loại thuốc bắc có thể chữa được nhiều bệnh và có tác dụng thanh nhiệt cơ thể. Tuy nhiên, muốn có kết quả thì thuốc này cần phải uống trong một thời gian dài và lâu hơn so với việc sử dụng thuốc tây.



Gợi ý 3 bài thuốc tăng cân bằng thuốc bắc



Bài thuốc tăng cân từ cây đinh lăng



Chuẩn bị nguyên liệu: rễ đinh lăng (nên chọn loại rễ được trồng từ 3 năm trở lên).

Ảnh minh họa.

Cách làm:



Rễ đinh lăng làm sạch, sau đó phơi phô rồi sao thật vàng, tán nhỏ thành bột mịn.

Mỗi ngày lấy khoảng 0,25-0,5g bột rễ định lăng pha với nước ấm để uống hoặc làm thành viên dạng nhỏ, uống 2-3 lần/ngày.



Các nhà khoa học nhận định, đinh lăng có công dụng như một loại thuốc bổ, giúp người uống tăng cân, ăn ngon ngủ tốt, giúp cơ thể hồi phục sau thời gian ốm nặng. Bên cạnh đó, thuốc tắc còn giúp an thần, chữa ho, chống sốt rét, thông tiểu, chữa kiết lỵ...



Bài thuốc tăng cân từ quả quất



Chuẩn bị nguyên liệu:



1 kg quất tươi chín

2kg đường kính

Lọ thủy tinh



Cách làm:



Quất mua về rửa sạch, để ráo nước.

Dùng kim khâu châm lỗ nhỏ trên tất cả các quả quất. Sau đó cho quất vào trong lọ thủy tinh.

Cho 2kg đường kính vào ướp, cứ 1 lớp quất thì phủ 1 lớp đường. Đậy kín nắp thủy tinh rồi bảo quản nơi thoáng mát trong 7 ngày.

Ảnh minh họa.



Khi món siro quất hoàn thành, mỗi ngày pha 1 thìa siro quất với 100ml nước ấm, mỗi ngày uống 2-3 lần, liên tục trong một thời gian để thấy được công hiệu.



Bài thuốc tăng cần từ hỗn hợp nhiều loại thuốc bắc



Chuẩn bị nguyên liệu: 60g sơn trà, 30g bán hạ, 30g phục linh, 20g lục khúc, 10g liên kiều, 10g trần bì, 10g la bạc tử.



Cách làm:



Lưu ý khi sử dụng thuốc bắc



Nếu đang uống thuốc bắc chứa các loại thảo dược như nhân sâm, hà thủ ô, hoàng kỳ, đậu xanh thì tuyệt đối không được ăn củ cải trắng.



Bởi thuốc bắc có tác dụng thanh nhiệt nên kị các loại thực phẩm và gia vị cay nóng.



Nếu uống thuốc bắc để bồi bổ sức khỏe, nên dùng thuốc buổi sáng sớm, trước bữa ăn để thuốc có thể được hấp thu tốt nhất.



Nếu dùng thuốc bắc với mục đích bổ tâm tỳ, an thần, ngủ ngon, chữa bệnh vùng ngực, ứ trệ nên uống trước khi ngủ khoảng 20 phút.

