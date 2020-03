Gầy kinh niên cũng tăng cân vèo vèo nhờ bí quyết từ bài thuốc Nam thần kỳ

Thuốc nam mang lại hàng loạt lợi ích sức khỏe như: Tăng cường sinh lực, bồi bổ huyết khí, cải thiện tiêu hóa, chống suy nhược, kích thích ăn ngon, cải thiện giấc ngủ, giải độc, mát gan, bổ xương khớp, giảm căng thẳng thần kinh... Do đó, những người gầy ốm thường cắt thuốc nam về sắc uống và coi đây là bài thuốc tăng cân tự nhiên và hiệu quả.



Tuy an toàn và không gây độc cho người sử dụng, nhưng cũng tuyệt đối không được chủ quan mà tùy tiện uống thuốc. Tốt nhất, nên được chỉ định của thầy thuốc, bắt mạch khám bệnh và kê đơn.

Tăng cân bằng quất ngâm đường



Đây là bí quyết tăng cân phổ biến của nhiều người gầy. Không chỉ cải thiện cân nặng, quất ngâm đường còn chữa ho long đờm, rất tốt cho sức khỏe. Quả quất có tác dụng kích thích tiêu hóa, giúp người ốm và người gầy tăng cảm giác thèm ăn và ăn nhiều hơn.



Cách làm: Chọn 1kg quất chín tự nhiên, rửa sạch rồi khía cạnh. Cho quất vào lọ thủy tinh, cứ một lần quất lại một lần đường, đậy kín nắp rồi để nơi khô thoáng. Sau đó mỗi ngày đem 1 thìa nước quất pha với nước ấm, uống 3 lần. Kiên trì áp dụng trong 3 tháng.



Bên cạnh đó, bạn cũng có thể tách lấy vỏ quất, thái mỏng rồi phơi khô rồi sắc lên uống mỗi ngày.



Tăng cân bằng cây cỏ mực



Sau khi hái hoặc mua về, đem cỏ mực rửa sạch rồi phơi khô. Sau đó, mang cỏ sắc lên uống, cứ 100gr cỏ mực sắc lấy 100ml cao, uống 2 lần/ngày, mỗi lần 1 muỗng cà phê.



Nếu không thích quất hay cỏ mực, bạn có thể chọn các loại thuốc khác, hầm cùng chân giò hoặc gà để thưởng thức.



Lưu ý khi tăng cân bằng thuốc nam:

Your browser does not support HTML5 video.

Cách làm sữa đậu nành bằng máy xay sinh tố