Thêm vài giọt này vào tinh bột nghệ, sau 1 tuần cân tăng chóng mặt mà da dẻ lại mịn màng trắng nõn

Mật ong được biết đến là loại thực phẩm có khả năng kháng khuẩn, tăng cường sức đề kháng và giữ được lượng Carbs cần thiết cho cơ thể. Tiêu thụ mật ong thường xuyên giúp trọng lượng cơ thể tăng lên nhờ lượng đường có sẵn.



Trung bình 1 muỗng mật ong chứa 17,3g carbohydrate cùng các loại vitamin A, D, E và enzym... Do đó, mật ong được nhiều chị em tin dùng trong việc cải thiện nhan sắc và tăng cân.



Nghệ tươi qua quá trình sấy khô, tán thành bột rồi lọc bỏ hết các tạp chất sẽ thành tinh bột nghệ. Khi đó, tinh bột nghệ vẫn giữ được lượng curcumin quan trọng, giúp chống viêm, kháng khuẩn, làm đẹp. Theo các nghiên cứu, 1 thìa canh tinh bột nghệ chứa 29 calo (phần lớn là protein, chất béo và carbohydrat), 26 % Mangan, 16% Sắt, 5% Kali, 3% Vitamin C mà cơ thể cần hàng ngày.



Bật mí cách tăng cân bằng tinh bột nghệ và mật ong



Muốn tăng cân hiệu quả, bạn cần kết hợp tinh bột nghệ với mật ong và sữa tươi.



Chuẩn bị nguyên liệu:



150ml sữa tươi

2 thìa cà phê tinh bột nghệ

2 muỗng cà phê mật ong



Cách thực hiện:



Đun sôi sữa tươi cho đến khi sữa nổi bọt lăn tăn

Đổ sữa ra cốc rồi đợi đến khi sữa ấm.

Thêm tinh bột nghệ và mật ong, khuấy đều tay và sử dụng ngay lập tức.



Lưu ý:



Nếu không thích sữa tươi, bạn có thể thay thế bằng sữa đặc có đường.



Tuyệt đối không dùng tinh bột nghệ trong các trường hợp: Phụ nữ đang mang thai hoặc đang cho con bú, bệnh nhân bị sỏi mật hoặc tắc nghẽn đường mật, thiếu máu, trào ngược dạ dày, bị tiểu đường hoặc cao huyết áp, chuẩn bị phẫu thuật, đang trong thời gian dùng thuốc tây hoặc đang trong thời kỳ kinh nguyệt, rong kinh.

