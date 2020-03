Uống bia trộn với quả này, cân tăng vùn vụt mà da dẻ lại hồng hào như gái 18

Thực tế, trong chứng gà còn chứa một lượng chất nhỏ avidire. Đây là một loại chất có thể gây hại cho cơ thể, nhưng lại rất dễ bị loại bỏ bởi tác dụng nhiệt và tác dụng cơ học. Bởi vậy, khi uống bia cùng trứng gà không chỉ cung cấp nhiều năng lượng, dưỡng chất cho cơ thể mà còn tăng cường hoạt động của hệ tiêu hóa, tăng khả năng hấp thu của cơ thể, giúp bạn tăng cân.



Không những thế, thường xuyên uống bia với trứng gà còn giúp sức khỏe cải thiện rõ rệt. Thức uống này rất tốt cho những người rèn luyện thể thao cường độ cao hoặc làm những công việc nặng nhọc, nhiều áp lực. Nguyên nhân bởi, hỗn hợp trứng gà và bia có thể cải thiện tâm trạng và loại bỏ tâm trạng tiêu cực sau một ngày dài.

Đặc biệt, lượng vitamin B và protein có trong bia và trứng còn giúp phục hồi tóc hư tổn, ngăn ngừa rụng tóc và kích thích tóc mọc nhanh hơn. Nên ủ tóc với hỗn hợp này, thêm chút tinh dầu khoảng 15-20 phút, mỗi tuần 1 lần để có hiệu quả tốt nhất.

Chuẩn bị nguyên liệu:

1 lon bia

2 quả trứng gà

Cách làm:

Đập trứng gà, lấy lòng đỏ ra 1 bát riêng, bỏ lòng trắng.

Từ từ rót bia vào phần lòng đỏ trứng gà.

Khuấy đều để trứng và bia hòa vào với nhau rồi uống luôn.

Lưu ý:

Chỉ dùng lòng đỏ trứng gà, không dùng lòng trắng vì lòng trắng không hề có tác dụng.

Chỉ nên dùng trứng gà ta để có hiệu quả tốt nhất.

Khi đánh tan trứng xong cần uống ngay, để lâu sẽ mất tác dụng.

Để bia có thể loại bỏ hết các chất độc có trong trứng gà thì bạn cần đánh tan trứng, dùng bia có nồng độ chuẩn và chất lượng cao. Không dùng bia chất lượng thấp và có nồng độ cồn cao, có thể gây hại sức khỏe.

Bên cạnh đó, trứng gà và bia là đồ uống tăng cân tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng có thể dùng được. Bà bầu hoặc phụ nữ đang cho con bú không nên uống hỗn hợp này. Do đây là đồ uống có cồn, trứng được dùng lại là trứng sống nên uống vào có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của cả mẹ và bé

Hướng dẫn cách làm món TRỨNG NGÂM NƯỚC TƯƠNG. Nguồn: Feedy TV