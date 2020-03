Có món trứng gà thần kỳ, mỗi bữa chỉ cần ăn 1 bát cơm cân nặng vẫn tăng chóng mặt

Nhiều nghiên cứu chứng minh, ăn trứng điều độ có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Trứng dễ ăn, dễ chế biến, giúp cơ thể hấp thụ được nhiều chất dinh dưỡng, giúp tăng cân khỏe mạnh.

Loại thực phẩm này rất giàu các loại vitamin như A, D, E và các enzyme có lợi. Do đó, đây được đánh giá là thực phẩm bổ dưỡng, có thể tăng cường sức đề kháng. Nó còn giúp cung cấp năng lượng, giúp người tập gym tăng cường hiệu suất tập luyện, ổn định lượng đường trong máu và phục hồi cơ bắp.

Từ những lý do trên, mật ong và trứng gà trở thành "bộ đôi" tăng cân an toàn và hiệu quả. Nếu bạn đã áp dụng rất nhiều phương pháp mà không hiệu quả, hãy thử bí quyết cải thiện số đo cân nặng từ trứng gà và mật ong.



Tăng cân bằng trứng gà và mật ong nhờ 2 công thức vàng



1. Trứng gà hấp mật ong và sữa đặc



Chuẩn bị nguyên liệu: 1 quả trứng gà, 1 thìa sữa đặc, 1 thìa mật ong.



Cách làm: Cho 1 quả trứng vào bát. Sau đó thêm 1 thìa mật ong, 1 thìa sữa đặc, khuấy đều tay. Đem bát hỗn hợp đi chưng hoặc hấp khoảng 15-20 phút.



Áp dụng 3 lần/tuần.



2. Trứng gà hấp mật ong và gừng



Chuẩn bị nguyên liệu: 1 lòng đỏ trứng gà, 2 muỗng mật ong, vài lát gừng.



Cách làm: Cho trứng gà và mật ong vào bát đánh thật đều tay đến khi hỗn hợp quyện vào nhau. Gừng cạo sạch vỏ, đập dập lấy nước hoặc có thể cho cả xác gừng vào hỗn hợp. Mang bát trứng đi hấp cách thủy cho chín rồi thưởng thức.

