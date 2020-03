Chỉ cần thêm thứ này vào trứng gà, không những tăng cân nặng mà 'vòng 1' còn cải thiện đáng kể

Do giá thành rẻ và dễ chế biến, trứng trở thành loại thực phẩm quen thuộc trong nhiều gia đình . Các hợp chất vô cơ trong trứng giúp hỗ trợ cơ thể trong quá trình trao đổi chất, giúp cơ thể hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn, giúp tăng cân khỏe mạnh. Trừng gà chứa lượng chất béo Lecithin dồi dào có tác dụng điều hòa hàm lượng cholesterol, ngăn ngừa quá trình xơ vữa động mạch.



Bên cạnh trứng gà, sữa đặc cũng là thực phẩm quen thuộc và được người Việt ưa chuộng. Sữa đặc kết hợp với cà phê, bánh mì trở thành những món ăn, thức uống rất nhiều người yêu thích.

Sữa đặc có thành phần chính gồm sữa bò, đường, chất béo. Do đó, nó chứa nhiều vitamin và khoáng chất, cung cấp năng lượng dồi dào khi tiêu thụ. Sữa đặc giàu đường, protein và chất béo nên rất có lợi cho việc tăng cân. Chúng còn có tác dụng làm đẹp da, tăng cường số đo vòng 1, điều trị mất ngủ và giúp bà bầu lợi sữa.

Trung bình trong 100ml sữa bò chứa 338.1 kcal năng lượng, 4,6 gr chất đạm, 10,9 gr chất béo, 27,4 gr carbon hydrat cùng độ ẩm. Do đó, nếu biết dùng sữa đặc đúng cách, đặc biệt là kết hợp với trứng gà sẽ mang lại hiệu quả tăng cân cấp tốc và an toàn.

Tăng cân bằng trứng gà và sữa đặc sao cho hiệu quả?



Pha chế trứng gà và sữa



Chuẩn bị nguyên liệu: 1 quả trứng gà, 2 thìa sữa.



Cách làm: Cho trứng gà ra bát, thêm 2 thìa sữa đặc rồi khuấy đều tay. Đến khi hỗn hợp hòa quyện vào nhau thì nên uống ngay.



Lưu ý: Nên pha ở lượng vừa phải đủ uống, không nên pha quá nhiều. Pha xong nên uống ngay.



Soda trứng gà và sữa



Chuẩn bị nguyên liệu: 1 quả trứng gà, 2 thìa sữa đặc, 1 lon soda.



Cách làm: Cho sữa đặc vào bát, đập trứng vào bát chỉ lấy lòng đỏ. Tiếp đến, cho lòng đỏ vào ly sữa, khuấy đều tay. Đổ thêm soda, tiếp tục khuấy đều thành hỗn hợp thì thêm đá rồi dùng ngay.



Trứng gà, sữa đặc và mật ong



Chuẩn bị nguyên liệu: 1 quả trứng gà, 2 thìa sữa đặc, 1 thìa mật ong.



Cách làm: Đập trứng gà vào bát, thêm mật ong và sữa đặc, khuấy đều. Cho hỗn hợp vào nồi hầm cách thủy 20 phút. Cho ra ngoài và ăn khi còn nóng.



Lưu ý khi tăng cân bằng trứng gà và sữa đặc: Do đây đều là những món béo và ngọt, dùng nhiều sẽ ngán và khó nuốt. Do đó, bạn có thể kết hợp trứng với các món ăn hoặc đồ uống khác.

