Tăng liên tiếp 3kg trong 1 tuần nhờ chế độ ăn 'thần thánh' từ trứng vịt lộn

Trứng vịt lộn vốn là món ăn khoái khẩu của nhiều người Việt. Do là trứng đã sắp nở thành con nên trứng vịt lộn chứa nhiều chất dinh dưỡng hơn trứng thường, là thực phẩm tăng cân vô cùng hiệu quả.

Trung bình một quả trứng vịt lộn có thể chứa tới 180 calo cùng 12,4 g chất béo, cung cấp năng lượng đủ cho bạn hoạt động cả một ngày dài. Bên cạnh đó, trứng vịt lộn còn chứa nguồn dưỡng chất dồi dào, từ protein, canxi, lipit đến các nhóm vitamin thiết yếu như A, B, C... Bởi vậy, trứng vịt lộn chính là loại thực phẩm nên bổ sung trong thực đơn tăng cân của những người gầy.



Tăng cân bằng trứng vịt lộn đơn giản tại nhà



Để tăng cân nhanh chóng, an toàn và hiệu quả, bạn có thể thêm trứng vịt lộn vào chế độ ăn uống bằng nhiều cách đơn giản.



Trứng vịt lộn rau răm



Chuẩn bị nguyên liệu:



2 quả trứng vịt lộn.

1 mớ rau dăm.

1 nhánh gừng nhỏ.

Bột canh, hạt tiêu, giấm tỏi ớt.



Cách làm:



Rửa sạch vỏ trứng vịt lộn dưới nước lạnh rồi để ráo.

Rau răm nhặt xong rửa sạch rồi để ráo.

Gừng rửa sạch, cạo lớp vỏ bên ngoài rồi thái sợi nhỏ.

Cho trứng vịt lộn vào nổi, đổ sấp nước, đun chín thì tắt bếp.

Ăn trứng ngay khi còn nóng, đập ra bát, thêm rau răm và gừng, muối, hạt tiêu, giấm tỏi ớt để thưởng thức.



Mỗi sáng ăn 2 quả trứng vịt lộn sẽ giúp bạn tăng cân nhanh chóng.



Trứng vịt lộn ngải cứu



Chuẩn bị nguyên liệu:



2 quả trứng vịt lộn.

1 bó rau

1 nhánh gừng.

Bột canh, hạt nêm, dầu ăn.



Cách làm:



Rau

Thêm dầu ăn vào nồi, cho rau cải và gừng (thái nhỏ) vào xào.

Rau gần chín thì thêm hạt nêm, muối đảo sơ qua.

Đổ nước vừa đủ, khi nước sôi thì đạp trứng vịt lộn sống vào, vặn nhỏ lửa.

Khi trứng sôi, đun thêm 15-20 phút thì tắt bếp.

Nên ăn khi nóng, mỗi ngày ăn 1-2 quả trứng vịt lộn ngải cứu vào buổi sáng sẽ rất tốt cho việc tăng cân.



Lưu ý: Không ăn trứng vịt lộn vào buổi tối để tránh khó tiêu, đầy bụng.

