Tăng cân, chắc cơ giảm mỡ chỉ sau 1 tuần nhờ thực đơn 'thần thánh' từ ức gà

Thịt gà, đặc biệt là ức gà chứa nhiều calo, đạm nhưng lại không tích tụ chất béo trong cơ thể khi tiêu thụ. Với các tín đồ tập gym thì ức gà không còn là thực phẩm xa lạ bởi khả năng tăng cân và tăng cơ giảm mỡ vô cùng hiệu quả.

Nhiều người khẳng định, bổ sung ức gà vào chế độ ăn uống khi tập gym sẽ cung cấp cho cơ thể lượng protein dồi dào, không chất béo, giúp người dùng tăng cơ giảm mỡ, tăng cân một cách khỏe mạnh, giúp bạn sở hữu một vóc dáng rắc chắc nhiều người ước ao.



Ức gà nướng

Chuẩn bị nguyên liệu:



300g ức gà

Bột canh, hành khô, gừng, tỏi.



Cách làm:

Ức gà, lọc bỏ phần da và xương. Lấy dao cắt các đường chéo trên ức gà.

Trộn 1 muỗng bột canh, 3 tép tỏi + 1 củ hành khô + 1 ít gừng (tất cả đều đã băm nhuyễn). Cho hỗn hợp vào ướp với gà, bóp đều tay cho ngấm gia vị rồi để khoảng 30 phút.



Làm nóng lò nướng 200 độ trước 5-10 phút. Lót giấy bạc vào khay nướng, cho gà vào nướng 15 phút, cứ 5 phút lật 1 lần và quét nước ướp lên mặt.



Salad ức gà sữa chua



Chuẩn bị nguyên liệu:

80gr ức gà

4 quả nho, 2 quả cà chua bi, 1 cây xà lách

1 hộp sữa chua không đường



Cách làm:

Ức gà rửa sạch, bỏ da và xương, sau đó cho vào luộc chín rồi xé nhỏ. Cà chua bi và nho cắt đôi quả, xà lách rửa sạch để ráo nước. Cho xà lách ra đĩa, trang trí cà chua và nho xung quanh.

Cho gà xé vào giữa, thêm sữa chua không đường lên trên. Trộn đều lên rồi thưởng thức.





Ức gà xào nấm

Chuẩn bị nguyên liệu:

400g ức gà

100g nấm

1 thìa tỏi băm, bột canh

Cách làm:



Ức gà thái miếng mỏng vừa ăn, ướp gia vị đầy đủ. Nấm cắt bỏ chân, rửa sạch, để ráo nước.



Cho chảo lên bếp để nóng, thêm dầu ăn rồi phi tỏi cho thơm. Cho thịt gà vào xào săn lại, thêm nấm xào lửa lớn rồi tắt bếp.

Ức gà xé phay

Chuẩn bị nguyên liệu:



300 gr ức gà luộc

100 gr hành tây

1 quả chanh, tỏi, ớt

Rau dăm, gừng, rau húng, muối, tiêu, bột canh

Cách làm:

Cho gà vào luộc với một ít bột canh, gừng đập dập. Khi chín vớt ra cho ráo nước rồi xé nhỏ. Hành tây thái lát mỏng ngâm với nửa thìa cà phê muối tinh trong nước.



Ức gà xé sợi ướp gia vị, thêm hành tây, rau răm, húng, tiêu trộn đều. Nêm gia vị vừa miệng rồi thưởng thức.

Súp gà



Chuẩn bị nguyên liệu:

300 g ức gà

500 g xương gà

30gr nấm hương

2 củ cà rốt

1 quả trứng, 1 bát ngô ngọt (hạt)

Cần tây, muối, bột năng



Cách làm:

Hầm xương gà khoảng nửa tiếng rồi vớt ra, cho ức gà vào luộc chín thì vớt ra xé nhỏ. Cà rố và cần tây cắt thành hạt lựu, cho vào nồi. Khi sôi thì thêm gà, ngô và gia vị.



Khuấy bột năng cùng nước lạnh, đến khi tan đều thì đổ vào nồi, vừa đổ vừa khuấy. Trứng đánh tan, đổ vào nồi, dùng muỗng khuấy thành sợi.

Cách ăn ức gà tăng cơ giảm mỡ.