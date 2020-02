Tăng hệ miễn dịch là cách tốt nhất để chống virus Corona

Theo các chuyên gia tăng hệ miễn dịch là biện pháp tốt nhất để phòng chống vi rút Corona và nhiều loại bệnh khác.

Tăng hệ miễn dịch - Cách phòng chống tốt nhất mọi chủng vi-rút

Hơn một thập kỷ sau đại dịch SARS, người dân châu Á lại đối diện với một đại dịch suy hô hấp khác do một loại vi - rút mới thuộc chủng corona (ký hiệu 2019-nCoV hoặc nCoV) gây ra. Người mắc loại vi-rút này sẽ có các biểu hiện như ho, khó thở, sốt và nghiêm trọng hơn là suy yếu nội tạng, tử vong. Thuốc kháng sinh và các loại thuốc chống vi rút thông thường cho bệnh cúm cũng không có hiệu quả.



Dịch corona chủng mới được nhiều người so sánh với đại dịch SARS năm 2003.

Thông tin về đại dịch này đang được dư luận đặc biệt quan tâm, đặc biệt là tình trạng dịch diễn ra tại Trung Quốc khiến nhiều người lo ngại. Ngày 28/1 vừa qua, Tổ chức y tế thế giới WHO cũng đã nâng mức cảnh báo đối với vi-rút corona mới từ "trung bình" thành mức "cao". Trước thực trạng như vậy, không ít người dân lo sợ loại vi rút mới này sẽ sớm gây nên một đại dịch SARS thứ hai trong lịch sử.

Tuy nhiên, trên thực tế tỉ lệ chết người của dịch cúm do vi-rút corona chủng mới gây ra chỉ khoảng 3%, thấp hơn khá nhiều so với đại dịch SARS (13 - 14%). Đặc biệt, tính tới thời điểm hiện nay đa số người tử vong do virus corona này đều là người cao tuổi, hệ miễn dịch kém, Sức Khỏe yếu và đã mang bệnh sẵn. Vì vậy có thể nói vi rút corona chỉ thực sự nguy hiểm và gây tử vong cho những người có hệ miễn dịch kém, sức đề kháng kém.

Theo các chuyên gia y tế, khi con người có hệ miễn dịch và sức đề kháng tốt, cơ thể sẽ tự có khả năng chống lại được sự tấn công của các loại bệnh dịch, đặc biệt là các loại bệnh về cúm, tựa như chiếc khiên chắn trước các loại vi - rút.

Vậy nhưng việc tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện đề kháng lại ít được nhiều người chú ý. Người dân đa số tập trung chữa bệnh hơn là phòng bệnh. Vì vậy khi đứng trước những dịch bệnh có khả năng lây lan, nhiều người mới bắt đầu đổ xô mua thuốc, mua vật dụng bảo hộ (khẩu trang, nước rửa tay,...) và làm đủ các biện pháp để dịch bệnh không “dính” đến mình.





Khẩu trang, nước rửa tay, xà phòng,… chỉ là những biện pháp phòng chống dịch tạm thời.

Tăng cường hệ miễn dịch là biện pháp an toàn, dài lâu và hiệu quả nhất cho đa số các loại dịch bệnh hiện nay và trong tương lai. Đặc biệt, việc tăng cường miễn dịch, nâng cao sức đề kháng và thải độc cơ thể lại không hề khó khăn và tốn kém công sức như nhiều người vẫn nghĩ. Ăn uống điều độ, bổ sung thêm các loại hoa quả, thảo dược thiên nhiên, tăng cường vận động,.... là những việc gia đình bạn có thể làm để nâng cao khả năng miễn dịch.

Cải thiện hệ miễn dịch từ thảo dược thiên nhiên

Theo Bs.Ths. Trần Châu Quyên - Viện Dinh Dưỡng Quốc gia, ngoài chế độ ăn uống hàng ngày thì nên bổ sung thêm một số loại thảo dược thiên nhiên sẽ giúp bồi bổ cơ thể, tăng sức đề kháng mà không gây tác dụng phụ như thuốc. Ngoài ra một số loại thảo dược quý hiếm như nhụy hoa nghệ tây (saffron) còn có khả năng thải độc, điều hòa huyết áp, an thần, hỗ trợ làm đẹp da,.... và là một loại thảo dược phù hợp cho cả gia đình sử dụng.





Theo BS Trần Châu Quyên, dùng thảo dược thiên nhiên hàng ngày giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại các dịch bệnh.

Bác sĩ Trần Châu Quyên cho biết: saffron là thực phẩm an toàn cho sức khỏe và được FDA Hoa Kỳ công nhận. Saffron chứa rất nhiều dinh dưỡng giá trị cho sức khỏe, hỗ trợ điều trị nhiều bệnh lý như Alzheimer, cao huyết áp,.... cùng với khả năng thải độc, chống viêm, kháng viêm hiệu quả. Sử dụng saffron mỗi ngày như một loại thực phẩm không chỉ giúp cơ thể nâng cao sức đề kháng mà còn giúp tinh thần luôn minh mẫn, tươi sáng.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, một số loại thảo dược thiên nhiên khác như đông trùng hạ thảo hay nhân sâm cũng sẽ giúp tăng cường khả năng miễn dịch, bồi bổ và hỗ trợ thải độc cơ thể hiệu quả. Ngoài ra cũng nên bổ sung thêm các loại hoa quả chứa nhiều vitamin C để tăng sức đề kháng, hỗ trợ miễn dịch, chống lại các loại vi rút và cúm thông thường. Đồng thời áp dụng thêm một số phương pháp truyền thống như dùng mật ong với gừng, nghệ hoặc uống mật ong ngâm tỏi để đẩy lùi các chứng bệnh về cúm.





Mật ong ngâm tỏi được xem là “thần dược” tự nhiên giúp tăng sức đề kháng, đẩy lùi vi rút cúm

Đa số mọi người đều biết phòng bệnh hơn chữa bệnh, nhưng trên thực tế lại lơ là việc phòng chống mà chỉ chờ tới lúc bệnh dịch đã cận kề mới lo phòng, lo chữa. Mỗi người đều phải tự ý thức trong việc cải thiện hệ miễn dịch, nâng cao sức đề kháng để bảo vệ bản thân, gia đình. Không chỉ trước mỗi dịch vi rút corona lần này mà còn các loại dịch bệnh mới nguy hiểm hơn trong tương lai.

Thanh Vân