Tăng lương tối thiểu vùng và những chính sách quan trọng có hiệu lực từ ngày đầu năm 2020

Theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp như sau: Từ ngày 1/1/2020, mức lương tối thiểu vùng áp dụng với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I là 4.420.000 đồng/tháng (tăng 240.000 đồng so với năm 2019), vùng II là 3.920.000 đồng/tháng (tăng 210.000 đồng so với năm 2019), vùng III là 3.430.000 đồng/tháng (tăng 180.000 đồng so với năm 2019) và vùng IV là 3.070.000 đồng/tháng (tăng 150.000 đồng so với năm 2019). Đây là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận, trả lương.

Ngoài ra, cũng từ ngày 1/1/2020 sẽ có sự thay đổi về cách tính vùng trong việc áp dụng lương tối thiểu vùng.

Cụ thể, huyện Đồng Phú (tỉnh Bình Phước), TP. Bến Tre và huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre) sẽ chuyển từ vùng III lên vùng II.

Huyện Đông Sơn và huyện Quảng Xương (tỉnh Thanh Hóa), huyện Nghi Lộc, huyện Hưng Nguyên, thị xã Cửa Lò (tỉnh Nghệ An), huyện Ba Tri, huyện Bình Đại, huyện Mỏ Cày Nam (tỉnh Bến Tre) chuyển từ vùng IV lên vùng III.

Như vậy, so với năm 2019, số địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng ở vùng I giữ nguyên; vùng II tăng 3 địa bàn; vùng III tăng 8 địa bàn; vùng IV giảm 8 địa bàn.

Ngoài tăng lương tối thiểu vùng, kể từ ngày đầu năm 2020, một số chính sách quan trọng khác cũng sẽ có hiệu lực

Cấm người điều khiển phương tiện giao thông uống rượu, bia

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2020 quy định cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn.

"Người điều khiển phương tiện giao thông không uống rượu, bia trước và trong khi tham gia giao thông. Người đứng đầu cơ sở kinh doanh vận tải, chủ phương tiện giao thông vận tải có trách nhiệm chủ động thực hiện biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn người điều khiển phương tiện vận tải uống rượu, bia ngay trước và trong khi tham gia giao thông. Cơ quan, người có thẩm quyền có trách nhiệm kiểm tra nồng độ cồn trong máu và hơi thở của người điều khiển phương tiện giao thông đang tham gia giao thông hoặc gây ra tai nạn giao thông ..."

Không để vật nuôi chứng kiến đồng loại bị giết mổ

Luật Chăn nuôi, gồm 8 chương, 83 điều cũng chính thức có hiệu lực từ ngày hôm nay 1/1/2020. Một trong những nội dung nổi bật của Luật Chăn nuôi là những quy định mới liên quan đến đối xử nhân đạo với vật nuôi.

Các tổ chức, cá nhân có hoạt động chăn nuôi phải có chuồng trại, không gian chăn nuôi phù hợp với vật nuôi, cung cấp đủ thức ăn, nước uống bảo đảm vệ sinh, phòng và trị bệnh cho vật nuôi, không đánh đập, hành hạ vật nuôi.

Trong vận chuyển vật nuôi phải sử dụng phương tiện, trang thiết bị phù hợp, không gian thông thoáng, hạn chế chấn thương, sợ hãi cho vật nuôi.

Các cơ sở giết mổ vật nuôi cũng phải có nơi lưu giữ vật nuôi bảo đảm vệ sinh và cung cấp nước uống trong thời gian chờ giết mổ. Hạn chế gây sợ hãi, đau đớn và có biện pháp gây ngất vật trước khi giết mổ, không để vật nuôi chứng kiến cảnh đồng loại bị giết mổ.

Người đồng tính, chuyển đổi giới tính được giam giữ riêng

Luật Thi hành án hình sự 2019 có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2020 quy định những phạm nhân được bố trí giam giữ riêng gồm: Phạm nhân nữ, phạm nhân là người dưới 18 tuổi; phạm nhân là người nước ngoài, phạm nhân là người mắc bệnh truyền nhiễm nhóm A, phạm nhân có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần, bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình trong thời gian chờ quyết định của tòa án, phạm nhân có con dưới 36 tháng tuổi theo mẹ vào trại giam, phạm nhân thường xuyên vi phạm nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân.

Bên cạnh đó, phạm nhân là người đồng tính, người chuyển đổi giới tính, người chưa xác định rõ giới tính có thể được giam giữ riêng. Đây là điểm mới được bổ sung so với luật thi hành trước đó.

