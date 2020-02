Lý giải việc đề xuất tăng mức xử phạt vi phạm giao thông lên đến 75 triệu đồng

Sáng ngày 10/02, tại phiên họp thứ 42 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung nội dung của 52/142 điều, sửa kỹ thuật 12/142 điều, bổ sung mới 02 điều, bãi bỏ nội dung liên quan đến 05 điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Trong số các nội dung lớn được sửa đổi ở dự thảo lần này do Chính phủ trình lên, có nội dung đề xuất tăng mức phạt tối đa trong lĩnh vực giao thông vận tải từ 40 triệu đồng lên 75 triệu đồng.

Lý do đề xuất tăng mức xử phạt



Bộ Giao thông Vận tải (Bộ GTVT) cho biết, hiện nay căn cứ theo Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực giao thông đường bộ là 40 triệu đồng. Thực tế mức xử phạt này thấp hơn so với đường sắt, đường thủy nội địa trong khi các hành vi vi phạm trong lĩnh vực đường bộ có tính chất, mức độ nguy hiểm cho Bộ Giao thông Vận tải (Bộ GTVT) cho biết, hiện nay căn cứ theo Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực giao thông đường bộ là 40 triệu đồng. Thực tế mức xử phạt này thấp hơn so với đường sắt, đường thủy nội địa trong khi các hành vi vi phạm trong lĩnh vực đường bộ có tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội không ít hơn so với hai lĩnh vực trên.



Cũng theo Bộ này, dựa trên thực tế các vụ việc, các hành vi vi phạm thường xuyên xảy ra trong lĩnh vực giao thông đường bộ có mức phạt tiền rất cao, vượt quá thẩm quyền xử phạt của Giám đốc Công an tỉnh, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông cấp tỉnh dẫn đến việc phải chuyển hồ sơ vi phạm lên cấp có thẩm quyền để ra quyết định xử phạt, làm mất thời gian đồng thời phát sinh khó khăn, vướng mắc trong công tác xử lý vi phạm hành chính.

Từ đó, Bộ GTVT đề nghị tăng mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực giao thông đường bộ đồng thời điều chỉnh tỷ lệ phạt tiền so với mức phạt tiền tối đa của các chức danh.

Tăng mức xử phạt để răn đe

Phát biểu tại phiên họp, Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đồng tình với quan điểm tăng mức phạt tối đa trong một số lĩnh vực tại Điều 24 trong đó có giao thông đường bộ, thủy lợi, kinh doanh bất động sản ở mức cao hơn để tăng sức răn đe.



Ông Hiển lấy ví dụ khi triển khai Nghị định 100, nâng mức xử lý vi phạm nồng độ cồn theo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, người dân đã tự ý thức tránh xa rượu bia, đã uống rượu bia thì không lái xe.





Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển

“Nâng ly lên là nghĩ tới mức phạt tối đa lên đến 40 triệu đồng, tịch thu bằng lái 23 tháng, thì phần lớn lái xe lại đặt ly xuống hết. Do vậy, tăng mức phạt hành chính đều có ý nghĩa răn đe của nó cả, nhất là ở những lĩnh vực vi phạm đang ở mức phổ biến, cần mạnh dạn tăng mức phạt thật nặng để tăng sức răn đe”, Phó chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.



Trước một số ý kiến cần xem xét đến thu nhập của người dân, hoặc có thể dẫn tới thực trạng mức phạt cao hơn cả phương tiện, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng việc phạt nặng để đảm bảo tính răn đe: "Chúng ta cứ đứng trên quan điểm thu nhập của người dân, nhưng vừa rồi có những quy định xã hội phải chịu. Như phạt tiền 40 triệu thì cao hơn tiền mua xe mới, thậm chí bỏ xe để không nộp phạt. Nếu không muốn ảnh hưởng thu nhập thì đừng có vi phạm".



Dưới góc độ khác, luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó chủ nhiệm Hội Luật gia TP Hồ Chí Minh cho rằng, không thể nói mức phạt cao là không tính đến dân nghèo bởi ở trước Pháp luật , mọi người đều bình đẳng. Nếu không muốn bị xử phạt tốt nhất đừng vi phạm thì luật mới nghiêm.

Your browser does not support HTML5 video.

Đề xuất tăng mức xử phạt vi phạm giao thông lên đến 75 triệu đồng. Video: THAN

Hà Ly (t/h)