Vì sao ngôi vị `ngọc nữ` của Tăng Thanh Hà suốt 15 năm chưa từng bị soái ngôi?

Không phải tự dưng Tăng Thanh Hà được gọi là “ngọc nữ”, cũng không tự dưng mà danh xưng ấy được duy trì bền bỉ kể cả khi cô đã tạm dừng sự nghiệp để quay về lo lắng cho gia đình nhỏ. Theo nhiều người trong giới đánh giá, Tăng Thanh Hà xứng danh ngọc nữ vì: Sống nghị lực, luôn theo đuổi lối sống nghị lực, nhan sắc đánh bại thời gian, nói không với scandal gu thời trang tinh tế, cuộc sống hôn nhân như mơ.

Tăng Thanh Hà là ai?

Theo Wiki, Tăng Thanh Hà tên thật là Tăng Thị Thanh Hà (SN 1986, quê ở Gò Công, Tiền Giang). Tăng Thanh Hà sinh ra và lớn lên trong gia đình gốc Hoa. Gia đình Hà Tăng theo nghiệp buôn bán nhưng không mấy suôn sẻ. Năm cô học lớp 6 gia đình làm ăn thất bại nên phải bán nhà để trả nợ.

Sau đó, mẹ Hà Tăng phải thay bố làm trụ cột gia đình, cô cũng vì thế mà theo mẹ bươn trải làm ăn. Năm 11 tuổi, Hà Tăng thành thạo việc làm cơm, giao hàng cho khách. Cũng trong thời gian này, mẹ của Hà định hướng cô vào con đường nghệ thuật. Bà đưa cô vào học kịch nghệ ở Idecaf. Đến năm 16 tuổi, Hà lọt vào “mắt xanh” của đạo diễn Lưu Trọng Ninh. Ông mời cô đóng vai Trang trong Dốc tình.

Gia đình Tăng Thanh Hà

Sau vai Dốc tình không mấy nổi bật, Hà được mời đóng vai Mộng Cầm trong Hàn Mặc Tử và đây là vai diễn thành công của cô. Sau đó, Hà Tăng nhận hàng loạt các vai diễn khác với nhiều thể loại khác nhau. Thành công bắt đầu mỉm cười với cô gái gốc miền Tây. Đến năm 2006, cô được bình chọn là nữ diễn viên được yêu thích nhất. Cũng trong thời gian này, Hà rẽ hướng sang Singapore du học ngành quản lý khách sạn.

Đến năm 2007, Hà trở về Việt Nam và ngay lập tức nhận vai Trúc trong phim Bỗng dưng muốn khóc. Vai từ vai diễn này, Hà Tăng được nhận danh xưng “ngọc nữ” màn ảnh Việt. Sau đó, Hà nhận nhiều vai diễn khác như Đẹp từng centimet, Cánh đồng bất tận…

Hầu hết các bạn diễn của Hà Tăng đều dành cho cô những lời khen có cánh về nhan sắc cũng như tính cách. Lương Manh Hải – bạn diễn ăn ý của Hà Tăng từng phải thốt lên: “Không hiểu sao Việt Nam lại có cô diễn viên trẻ trung, tươi tắn và tự nhiên đến thế… Trông cô ấy thật xinh xắn trong chiếc áo dài trắng. Cô ấy quá đẹp!”.

Trúc là vai diễn "để đời" của Tăng Thanh Hà

Trong thời gian hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam , Hà Tăng được nhiều nhãn hàng săn đón. Năm 2009, Hà là người đầu tiên ở Việt Nam sở hữu chiếc Audi A6 và đồng thời cô cũng trở thành đại sứ thương hiệu của hãng Audi Việt Nam. Đến tháng 11/2009, Hà trở thành đại sứ thương hiệu của Malata tại Việt Nam. Sau đó cô là đại sứ thương hiệu của Toshiba tại Việt Nam.

Trong suốt những năm tháng hoạt động nghệ thuật, Hà chưa từng gây điều tiếng với bất kỳ ai. Cô luôn cố gắng làm việc hết mình. Đáng chú ý nhất trong những năm tháng thanh xuân của Hà chính là chuyện tình với thiếu gia Cường “đô la” (Nguyễn Quốc Cường, AN 1982, trú tại Pleiku, Gia Lai). Tuy nhiên, Hà Tăng chưa lần nào công khai trên báo chí về mối tình này. Nhiều người cho rằng, Hà yêu Cường vì tiền, nhưng Hà tuyệt nhiên không lên tiếng.

Khi sự nghiệp đang lên như diều gặp gió thì Hà Tăng tuyên bố tạm dừng sự nghiệp để trở thành người phụ nữ của gia đình. Hà Tăng bước chân vào cuộc sống hôn nhân khi làm dâu trong gia đình hào môn. Năm 2019, đánh dấu mốc 10 năm Tăng Thanh Hà và ông xã Louis Nguyễn chính thức về chung một nhà. Suốt 10 năm gắn bó, tổ ấm của hai người đã có thêm 2 thiên thần nhỏ là Richard và Chloe.

Điều đáng nói, suốt 10 năm làm dâu nhà hào môn, Tăng Thanh Hà luôn làm tròn trách nhiệm của người con dâu, người vợ, người mẹ. Vợ chồng Hà Tăng thường xuyên chia sẻ hình ảnh ngọt ngào, tình cảm.

Vì sao Tăng Thanh Hà được mệnh danh là "ngọc nữ"?

Hơn 10 năm rút khỏi showbiz Việt nhưng cái tên Tăng Thanh Hà chưa bao giờ nguội lạnh. Với đồng nghiệp và người hâm mộ, Hà Tăng mãi là “ngọc nữ”. Cho đến nay cũng chưa có một cái tên này có thể đủ sức nặng để thay thế vị trí của Hà Tăng.

Lý do đầu tiên khiến cô trở thành “ngọc nữ” là bởi sở hữu nhan sắc “đánh bại” thời gian. Suốt nhiều năm qua, Hà Tăng chẳn chịu già đi hay có dấu hiệu xuống sắc mà người ta chỉ thấy cô đẹp lên từng ngày. Hà Tăng sở hữu gương mặt đường nét tự nhiên, vừa sắc sảo, hiện đại nhưng không kém phần đằm thắm, truyền thống của phụ nữ việt. Vũ khí nhan sắc mạnh nhất của Hà chính là nụ cười. Mỗi lần Hà cười giúp gương mặt cô sáng bừng lên, rạng rõ và đẹp đến đắm đuối.

Nhan sắc "đánh bại" thời gian của Hà Tăng

Nhưng ở một thái cực đối ngược, Tăng Thanh Hà mang khí chất sang trọng, thanh lịch đúng với đẳng cấp mỹ nhân.

Thứ hai, Tăng Thanh Hà luôn theo đuổi lối sống chuẩn mực. Tăng Thanh Hà được khán giả yêu thương là bởi có nhiều thành quả trong sự nghiệp bên cạnh nhan sắc đẹp không tì vết và quá khứ “sạch sẽ”. Sau thành công của vai Trúc – Bỗng dưng muốn khóc, Hà Tăng nhận được cơn mưa lời mời hợp đồng đại diện cho các thương hiệu cao cấp. Cô được xem là Nữ hoàng quảng cáo mới của Việt Nam thời đó, cạnh tranh với cả Hồ Ngọc Hà. Kể từ đó, Hà Tăng trở thành Ngôi Sao hạng A của làng giải trí Việt.

Sau khi kết hôn, Hà Tăng ghi điểm với với vai diễn trong phim “Mỹ nhân kế” của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng trước khi lui về chu toàn cho công việc kinh hoanh và thành lập công ty riêng.

Thứ ba, Hà Tăng được thừa hưởng bài học nghị lực từ mẹ. Theo Hà Tăng, bài học lớn nhất mà cô học được từ mẹ chính là chữ “nhẫn”. Bởi ở đời ai cũng có lúc phải nhún nhường để sinh tồn. “Mẹ đã dùng trải nghiệm của cả cuộc đời mình để nói với tôi về điều đó. Nếu mẹ không nhẫn nhịn và hy sinh, thì cuộc hôn nhân với ba tôi đâu có bền vững tới giờ, và cuộc sống của gia đình tôi đâu có được yên ấm đến vậy. Vị đạo diễn tài năng này không phải là người Tăng Thanh Hà hợp tác đầu tiên, song lại là người có duyên đưa Tăng Thanh Hà đến gần khán giả bởi vai diễn trong "Bỗng dưng muốn khóc", Tăng Thanh Hà nhớ lại.

"Ngọc nữ" có cuộc hôn nhân viên mãn với thiếu gia giàu có bậc nhất Việt Nam

Tăng Thanh Hà nổi tiếng đến bây giờ còn nhờ sự thông minh, luôn biết ứng biến thích ứng từng thời điểm bằng một sự tính toán khôn ngon, kín kẽ từng đường đi, nước bước. Hà luôn làm hết sức có thể để công hiến hiến cho khán giả. Khi rút khỏi showbiz, cô cố gắng làm những gì tốt nhất cho gia đình

Thứ tư, hôn nhân viên mãn. Danh xưng “ngọc nữ” quả rất xứng đáng với Hà Tăng. Bởi cô không chỉ có sự nghiệp thành công mà còn có một cuộc hôn nhân viên mãn bên Louis Nguyễn. Chồng Hà Tăng là con trai thứ 2 trong số 6 người con của ông Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPP) và mẹ là bà Cristina Serrano, cháu họ phu nhân cựu Tổng thống Philippines Imelda Marcos.

Bây lâu nay, người ta cứ nghĩ rằng, Hà đẹp nên lấy được đại gia nhiều tiền. Nhưng Hà Tăng cùng bạn đời đã chứng minh điều ngược lại. Họ hạnh phúc theo cách riêng, Hà Tăng chỉ chia sẻ duy nhất về chuyện tình cảm của cô như sau: "Chúng tôi yêu nhau đủ lâu để hiểu được mọi lẽ trong cuộc hôn nhân và những mối quan hệ giữa hai bên gia đình. Gia đình, dù có như thế nào, dù là nhà chồng hay nhà mình, thì cũng phải sống chân thành và có lễ nghĩa, biết trên biết dưới, có thế thì mọi việc sẽ thuận lợi hơn. Tôi và chồng tôi đang sống những ngày khá thoải mái, dù cả hai đều khá bận bịu với những dự án riêng".

Thông tin về gia đình nhà chồng Hà Tăng lại bắt đầu trở thành từ khóa nóng trên google tìm kiếm của Việt Nam sau thông tin Tiên Nguyễn – em chồng Hà Tăng là bệnh nhân thứ 32 nhiễm COVID-19 ở Việt Nam. Theo đó, ngày 9/3, Tiên Nguyễn về nước sau dự Tuần lễ thời trang tại Ý. Trước đó, con gái nhà đại gia Johnathan Hạnh Nguyễn có tiếp xúc và chụp ảnh thân thiết với N.H.N – bệnh nhân thứ 17 nhiễm Covid 19 tại Việt Nam. Chưa dừng lại đó, ngày 9/3, Tiên tiếp tục có động thái mới khi thông báo mình trở về Việt Nam bằng chuyên cơ riêng do gia đình sắp xếp để đảm bảo hạn chế khả năng lây nhiễm cho những hành khách khác (nếu có). Bên cạnh đó cô cho biết, khi về đến Việt Nam sẽ tiếp tục tuân thủ quy định cách ly của Việt Nam. Tiên Nguyễn sinh năm 1997, là con gái của cặp vợ chồng quyền lực Johnathan Hạnh Nguyễn và Thủy Tiên. Cô được gọi là "tiểu thư rich kid" khi có xuất thân danh giá, luôn làm bạn với những món đồ hiệu giá chục triệu, trăm triệu trở lên và là khách mời VIP quen thuộc của nhiều nhà mốt xa xỉ trên thế giới.



Your browser does not support HTML5 video.

Tăng Thanh Hà lần đầu làm nhà thiết kế NHƯNG thần thái của cô mới là điều đáng chú ý

Nga Đỗ (t/h)