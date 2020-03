Tăng thêm 1.200 ca nhiễm COVID-19, Ý phong tỏa gần 16 triệu dân để ngăn dịch

Thông tin trên báo Tuổi trẻ cho hay, Cơ quan Bảo vệ Công dân Ý (CPA) sáng 8/3 thông báo, số ca tử vong vì dịch COVID-19 tại quốc gia này đã tăng chậm lại trong ngày 7/3, nhưng tổng số ca nhiễm đã tăng hơn 1.200 ca.

Người đứng đầu CPA, ông Angelo Borrelli cho biết số trường hợp tử vong đã tăng 36 người lên thành 233 ca. Trước đó, Ý đã có thêm 49 ca tử vong mới trong ngày 6/3, đợt tăng lớn nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại quốc gia này.

Trong đó, tổng số ca nhiễm tại Ý đã tăng từ 4.636 ca trong ngày 6/3 lên 5.883 ca ngày 7/3, cho thấy tốc độ lan truyền của dịch vẫn chưa hề suy giảm. Ông Borrelli cho biết, trong số các ca nhiễm từ trước, có 589 bệnh nhân đã hoàn toàn hồi phục và 567 người khác đang được chăm sóc đặc biệt.

Theo Reuters, Rome sẽ ban hành các biện pháp mới nhằm kiềm chế COVID-19 trong ngày 7/3, theo giờ địa phương, bao gồm việc yêu cầu người dân không đi lại tại Lombardy, vùng chịu ảnh hưởng nặng nhất từ bệnh dịch..



Theo VOV, trong tình hình này, rạng sáng ngày 8/3 theo giờ Italy (Ý), Thủ tướng Italy Giuseppe Conteđã ký sắc lệnh phong tỏa toàn bộ vùng Lombardy cùng 14 tỉnh khác ở miền Bắc Italy với dân số gần 16 triệu người nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại nước này.

Nội dung sắc lệnh vừa ký, ban hành, toàn bộ vùng Lombardy, vùng Veneto cùng một số tỉnh của các vùng Piedmonte và Emilio-Romagna với tổng số dân gần 16 triệu người sẽ bị áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại nghiêm ngặt từ ngày 8/3 cho đến ít nhất là ngày 3/4. Đây là các vùng tâm dịch tại Italy và là nơi có các đô thị lớn như Milan, thủ đô tài chính của Ý hay thành phố du lịch nổi tiếng Venise. Biện pháp được đánh giá là mạnh nhất của chính quyền, kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát tại nước này cách đây hai tuần.

Theo sắc lệnh phong tỏa, toàn bộ cư dân trong vùng này không được phép di chuyển ra khỏi khu vực bị phong tỏa, trừ những trường hợp vô cùng đặc biệt. Cùng với đó, các hoạt dộng đi lại trong khu vực cũng bị hạn chế đến mức tối đa, chỉ có những người có công việc bắt buộc và được chứng minh mới được phép di chuyển. Các công ty được khuyến nghị cho nhân viên nghỉ làm hay làm việc tại nhà. Mọi hoạt động thể thao bị hủy bỏ, trừ những sự kiện thể thao chuyên nghiệp chuẩn bị cho Olympic 2020 nhưng phải thi đấu trong không gian không có khán giả.

Thống kê các số liệu chính thức do Cơ quan phòng vệ dân sự Ý đưa ra, tính đến hết ngày 7/3, nước này đã có 233 ca tử vong và gần 6.000 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, biến nước này thành ổ dịch lớn thứ 3 trên thế giới và lớn nhất tại châu Âu. Trước đó, Ý chỉ phong tỏa tạm thời một khu vực dân cư có 50.000 dân.

Dù bị phong tỏa nhưng cư dân trong vùng vẫn được phép đi chơi hay đến các quán bar, nhà hàng với điều kiện tuân thủ chặt chẽ yêu cầu đứng cách xa nhau ít nhất 1m. Đồng thời với quyết định phong tỏa, một phần lớn miền Bắc Italy, chính phủ Ý cũng ra lệnh đóng cửa toàn bộ các rạp hát, rạp chiếu phim và các bảo tàng trên toàn quốc để đối phó với dịch COVID-19.

Ngay sau khi sắc lệnh phong tỏa được công bố, trong đêm 7/3 và rạng sáng 8/3, hàng nghìn người đã đổ về các sân bay, ga tàu tại các thành phố lớn như Milan để tìm cách rời khỏi khu vực này. Nhiều người không mua được vé tàu cũng đã nhanh chóng rời đi trong đêm bằng ô tô, trước khi lệnh phong tỏa chính thức có hiệu lực từ 8h sáng 8/3, theo giờ địa phương.

