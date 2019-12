Tang thương 5 anh em họ tử vong tại chỗ vì bị tường đè sập trong lúc dựng nhà

Theo thông tin, vào khoảng đầu giờ chiều ngày 28/12, tại tại thôn U Khú Sủ, xã Tụ Nhân (huyện Hoàng Su Phì), gia đình ông Lù Văn Xuân dỡ nhà cũ để dựng lại nhà mới. Rất nhiều bà con, anh em họ hàng đã đến giúp ông Xuân dỡ nhà. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, một bức tường bất ngờ đổ sập khiến nhiều người không kịp chạy thoát và bị đè trúng.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 5 người thương vong



Kết quả, tai nạn thình lình làm 7 người thương vong. Nặng nề nhất, có 5 anh em trong dòng họ tử vong tại chỗ, gồm: Ông Lù Văn Bằng (SN 1977), Lù Văn Thương (SN 1985), Lù Văn Pao (SN 1977), Lù Văn Đạt (SN 2005), Lù Seo Lợi (SN 2005).

Sau vụ việc, chính quyền địa phương đã đến tận nơi thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình các nạn nhân

Hai nạn nhân còn lại bị thương là Lù Văn Kiến (SN 1989), Lù Văn Dương (SN 1985) đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hoàng Su Phì. Trong đó, một bệnh nhân bị đa chấn thương nặng vỡ xương chậu, vỡ xương đùi và ảnh hưởng vùng nội tạng, một người bị chấn thương cột sống , không nguy kịch đến tính mạng.

Được biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc lãnh đạo chính quyền địa phương đã trực tiếp tới nơi thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình các nạn nhân xấu số.

Sập tường công trình, 8 người thương vong

Minh Tú (t/h)