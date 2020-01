Táo xanh và táo đỏ, táo nào tốt hơn?

Táo xanh và táo thường có vẻ chứa hàm lượng dinh dưỡng giống nhau, tuy nhiên thực tế táo xanh lại chứa nhiều chất dinh dưỡng hơn một chút. Táo xanh chứa ít đường và tinh bột hơn nhưng lại nhiều chất xơ, protein, kali, sắt và vitamin K hơn.

Ảnh minh họa.

Sự khác biệt lớn nhất là vitamin A khi táo xanh có hàm lượng vitamin A gần gấp đôi so với táo đỏ. Tuy nhiên, táo đỏ lại chứa nhiều lượng chất chống oxy hóa hơn táo xanh.

Táo xanh tốt hơn táo đỏ?



Ảnh minh họa.

Thế nhưng, có thể dễ dàng nhận thấy táo đỏ phổ biến hơn và được tiêu thụ rộng rãi hơn, táo xanh thường rất hiếm gặp. Do đó, bạn hoàn toàn có thể ăn táo đỏ thay thế vì tác dụng và lợi ích chúng đem lại khá tương đương nhau.

Tuy nhiên, nên nhớ dù là táo xanh hay táo đỏ, những quả táo mới được thu hoạch, được quản lý hữu cơ chứa một cộng đồng vi khuẩn đa dạng hơn, đồng đều hơn và khác biệt hơn nhiều so với những giống thông thường. Trong táo mua ở cửa hàng, lượng vi khuẩn gây hại nhiều hơn so với táo hữu cơ. Ngược lại, táo hữu cơ chứa lượng vi khuẩn có lợi sức khỏe nhiều hơn.

Your browser does not support HTML5 video.

Ăn táo đúng cách.

Xem thêm: Học ngay mẹo làm nước táo quế trị bệnh cực tốt cho những ngày giao mùa