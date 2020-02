Tập cuối 'Hạ cánh nơi anh': Hồi kết đẹp cho Hyun Bin và Son Ye-jin, cặp phụ tạo 'mưa nước mắt'

Sau 2 tháng 'làm mưa làm gió' trên màn ảnh Hàn và nhiều nước khác bao gồm cả Việt Nam, bộ phim Crash Landing on You (Hạ cánh bên anh) đã chính thức kết thúc vào tối 16/2 với cái kết tương đối viên mãn. Cặp đôi tài phiệt - đại úy Son Ye-jin (Yoon Seri) và Hyun Bin (Ri Jung Hyuk) đã có một hồi kết thật đẹp; trong khi đó cặp phụ của hai diễn viên Kim Jung Hyun (Goo Seung Joon) và Seo Ji-hye (Seo Dan) lại không may mắn như vậy.

Cặp phụ kết thúc trong nước mắt khóc thương

Phân cảnh khiến người xem không cầm được nước mắt

Trước đó, vào cuối tập 15 cả Seri và Seung Joon đều trong trạng thái nguy hiểm. Nếu Seri bị nhiễm trùng máu sau phẫu thuật thì Seung Joon lại bị nhóm bắt cóc Seo Dan bắn trọng thương. Người hâm mộ không khỏi hi vọng cặp đôi phụ sẽ có thể hạnh phúc bên nhau, thế nhưng...

Đầu tập 16, Seung Joon được đưa đi cấp cứu, với Seo Dan túc trực trên xe cứu thương. Seung Joon yết ớt hỏi lại Seo Dan về đêm hẹn hò của hai người, và một lần thành thực hỏi cô có thích anh không. Sau khi nghe được câu nói "Em thích anh" nghẹn ngào từ Seo Dan, Seung Joon mỉm cười mãn nguyện rồi lịm đi và trút hơi thở cuối cùng.

Trao đổi tù nhân và lời hẹn ước giữa đại úy - tài phiệt





Phía Bắc Hàn dưới sự gây sức em của bố đại úy Jung Hyuk đã yêu cầu trao trả 6 người lính triều tiên. Đổi lại, Triều Tiên sẽ thả 9 người Hàn nghi là điệp viên đang bị giam giữ.

Seri tỉnh lại, và quyết tâm ra tiễn Jung Hyuk trở lại Triều Tiên. Dù trước đó đại úy tránh mặt, nhưng khi gặp lại người thương thì Jung Hyuk không thể kìm lòng. Dưới sự "câu giờ" của Cục tình báo Hàn Quốc, Seri đã kịp chạy theo và ôm Jung Hyuk lần cuối, trao cho nhau lời yêu thương và hẹn ước sẽ gặp lại nhau tại Thụy Sĩ.

Bố của đại úy xuất hiện cực 'ngầu' - kẻ thủ ác bị trừng trị

Bố Jung Hyuk xuất hiện kịp thời, cứu nguy cho con trai

Đoàn xe chở đại úy cùng F5 về gần tới lãnh thổ Triều Tiên thì bị chặn lại. Thì ra, sau khi tự quyết định địa điểm trao đổi, Bộ trưởng Bộ quân sự Triều Tiên còn có âm mưu trừ khử họ. Rất may mắn, bố Jung Hyuk đã phát giác âm mưu độc ác, đến tận nơi để cứu con và bắn chết kẻ ác.

Về phần Seo Dan, đau buồn vì mất đi người thương, cô quyết định sẽ mạnh mẽ trả thù cho cái chết của Seung Joon, Seri cùng đặc vụ tình báo tới tận nhà anh trai - chị dâu để vạch mặt kế hoạch của họ. Hôn ước giữa Seo Dan và Jung Hyuk được hủy bỏ.

Những người yêu nhau rồi sẽ về với nhau

Trong những ngày xa nhau, Jung Hyuk và Seri không khỏi nhung nhớ và mong muốn được gặp lại nhau. Một năm sau chia ly, Seri lần nữa nhảy dù từ đất nước hoa nhung tuyết.

Và khi cô hạ cánh, người thương đã đứng chờ từ khi nào. Cặp đôi hội ngộ sau bao xa cách, trao nhau nụ hôn nồng thắm. Những kẻ yêu nhau rồi sẽ tìm được đường về với nhau, dù là gặp phải khó khăn trắc trở hay muôn trùng xa cách.

Chi Nguyễn (t/h)