Kiên Giang: Một lớp 42 học sinh có điểm giống nhau 100%, giải thích nào hợp lý?

Tin tức mới nhất ngày 15/1, báo Thanh Niên thông tin, một trường hợp vô cùng kỳ lạ đã xảy ra tại một lớp 42 em học sinh của một lớp tại Trường THPT Phú Quốc (H.Phú Quốc, Kiên Giang ). Cụ thể, bộ môn nghề phổ thông của 42 em này giống nhau như đúc, không hề sai lệch bất kỳ một điểm số nào.

Được biết, đây là bảng điểm môn nghề nấu ăn ở Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) Phú Quốc. Trung tâm này được Trường THPT Phú Quốc trả tiền đề dạy nghề cho học sinh trong trường.



Năm nào cũng thế, sau khi kết thúc khóa dạy, phía Trung tâm sẽ tiến hành kiểm tra nhiều lần, tổng hợp tất cả các điểm kiểm tra từ đầu đến cuối khóa rồi đưa điểm về cho Trường THPT Phú Quốc. Tiếp đến, trường sẽ gửi điểm cho giáo viên chủ nhiệm của các lớp để nhập vào học bạ.

Tuy nhiên, không hiểu sao mà bảng điểm môn nghề nấu ăn của một lớp nấu ăn có tới 42 học sinh lại giống nhau đến mức 100%. Điều đáng nói là, bảng điểm bao gồm 7 cột điểm gồm điểm kiểm tra miệng, điểm kiểm tra thực hành, kiểm tra lý thuyết (thường xuyên và định kỳ) và kiểm tra học kỳ, điểm trung bình của cả lớp đều không hề sai lệch. Không những thế, một nguồn đáng tin cậy còn cho biết, toàn khối 11 của trường cũng có bảng điểm và điểm số giống nhau y hệt.



Liên quan đến vụ việc này, theo VTC thông tin, ông Nguyễn Hoàng Kha - Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX Phú Quốc cho biết đã nắm thông tin sự việc. Tuy nhiên, ông Kha đang họp và sẽ cho kiểm tra lại.



Thùy Nguyễn (t/h)