Tất cả những người tiếp xúc gần với 5 ca nhiễm tại TP.HCM đều âm tính với COVID-19

Sau khi tiến hành rà soát, cách ly tất cả những người tiếp xúc gần với BN45, BN48, BN53, BN54 và BN65 nhiễm COVID-19 ở TP.HCM, các mẫu xét nghiệm của những người này đều cho kết quả âm tính. Tuy nhiên, các trường hợp tiếp xúc này vẫn đang được cách ly và theo dõi sát sao.



Ngoài ra, 90 người tiếp xúc gần với BN 64 (ngụ tại Nguyễn Thị Tần, phường 2, quận 8, tp.HCM) đều đã được xác minh. Ngòai 20 người tiếp xúc trên chuyến bay thì còn 70 người tiếp xúc tại Thành phố. Sau khi lấy mẫu xét nghiệm 53 trường hợp thì 52 người cho kết quả âm tính.



Bên cạnh đó, 120 người tiếp xúc với BN 66 (chung cư Park view, Quận 7) đều đã được cách ly, 64/65 người lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính. BN 79, 80, 81, 82, 83 được cách ly ngay khu nhập cảnh, lấy mẫu xét nghiệm trong khu cách ly. BN 89 (nữ, 22 tuổi ở chung cư M-One, quận 7) và BN 90 (nữ, 21 tuổi ở Bình Thạnh) đều được cách ly tập trung khi về Việt Nam.

Những người tiếp xúc gần với BN 91 (nam, 43 tuổi, ngụ tại Quận 2, là phi công nước ngoài của VN Airline) cũng đã được cách ly theo quy định. Ngoài ra, 39 người lấy mẫu xét nghiệm liên quan đến BN 61 tham dự thánh lễ ở Malaysia thì 23 người cho kết quả âm tính.



Tính đến hết ngày 21/3, trên địa bàn TP.HCM có 6.890 trường hợp đang được cách ly tại các khu cách ly tập trung. Ngoài ra, số người được cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 4.626 trường hợp, trong đó 3.669 trường hợp đã hết thời gian theo dõi 14 ngày.

