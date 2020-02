Tát liên tiếp vào mặt nữ nhân viên trạm xăng vì bị nhắc đeo khẩu trang

"Cơn bão" corona ngày càng lan rộng và trở nên đáng sợ, việc đeo khẩu trang để phòng tránh bệnh và bảo vệ bản thân càng trở nên cần thiết và quan trọng hơn bao giờ hết. Đặc biệt ở nơi “ổ dịch” Trung Quốc, người dân đều được yêu cầu phải đeo khẩu trang khi ra đường.

Tuy nhiên, có không ít trường hợp vẫn không thực hiện điều này, thậm chí còn “động chân động tay” khi bị nhắc nhở. Một đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc ghi lại cảnh người đàn ông trẻ tuổi tát tới tấp vào mặt nữ nhân viên cây xăng khi bị nhắc đeo khẩu trang khiến nhiều người vô cùng tức giận.

Your browser does not support HTML5 video.

Video vụ việc.

Cụ thể, đoạn video này được ghi lại vào ngày 30/1. Khi đó, người đàn ông trẻ tuổi lái xe ô tô đến trạm xăng ở đường Bắc Hoàn, huyện Trúc Khê (thành phố Thập Yển, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) để đổ xăng. Thấy người này không đeo khẩu trang, nữ nhân viên trạm xăng đã lên tiếng nhắc nhở. Ai ngờ, sau đó cô bị người đàn ông chửi bới. Chưa dừng lại ở đó, người này còn túm tóc, đánh liên tiếp vào đầu vào mặt nữ nhân viên.



Đúng lúc đó, có một thanh niên khác có vẻ cũng là nhân viên ở trạm xăng ra kéo cô gái vào. Tuy nhiên, khi vào đến phòng làm việc, người đàn ông kia vẫn tiếp tục theo vào trong và đánh đập cô gái. Sau đó, một cô gái khác là bạn người đàn ông này vào tiếp tục mắng chửi nữ nhân viên trạm xăng. Khi đổ xăng xong, người đàn ông kia quay lại quầy, hậm hực ném tiền lên mặt bàn rồi bỏ đi.

Ảnh cắt từ clip.



Ngay khi đoạn video được đăng tải, không ít người tỏ ra phẫn nộ và cho rằng đầu óc người đàn ông này có vấn đề, hành động không đáng mặt nam nhi. Theo Sohu, đến ngày 1/2 ảnh sát huyện Trúc Khê thông báo rằng, người đàn ông đã bị giam giữ hành chính trong 10 ngày và phạt 500 tệ (khoảng 1,67 triệu đồng) về hành vi của mình.



Xem thêm: Ghi nhận ca tử vong đầu tiên do virus corona ngoài Trung Quốc



Thùy Nguyễn (t/h)