Nhật xác nhận 70 ca nhiễm virus corona trên tàu du lịch Diamond Princess từng đến Việt Nam

Theo thông tin trên Zing dẫn tin từ CNBC, Chủ tịch công ty Princess Cruise - hãng điều hành du thuyền Diamond Princess - nơi mới ghi nhận thêm 6 trường hợp nhiễm virus corona hiện đang bị cách ly ngoài khơi cảng Yokohama của Nhật Bản cho biết: "Những hành khách và thủy thủ đoàn của chúng tôi đang là trung tâm sự chú ý của toàn thế giới, và tất cả trái tim của chúng tôi đều hướng về phía họ".

Nhân viên y tế, xe cứu thương được đưa lên tàu kiểm tra, theo dõi Sức Khỏe của các bệnh nhân nhiễm virus corona (Ảnh: AFP)

Ông Swartz cũng thông tin thêm rằng, các cơ quan y tế Nhật Bản đang hỗ trợ tích cực cho công ty tàu biển cũng như cung cấp sự trợ giúp y tế cần thiết.

Theo như CNN, trên tàu hiện có 428 công dân Mỹ và có ít nhất 13 người trong số này hiện đã nhiễm virus.

Hôm 9/2, Đại sứ quán Mỹ ở Tokyo đã gửi thông điệp tới tất cả người Nỹ trên tàu du lịch Diamond Princess, trấn an họ rằng "sức khỏe và sự an toàn" của người Mỹ là ưu tiên hàng đầu của đại sứ quán.

"Lựa chọn an toàn nhất để giảm thiểu rủi ro lây nhiễm trên tàu là ở trong cabin của bạn, giống như những hành khách khác của tàu Diamond Princess", đại sứ quán cho biết và nói thêm rằng sau khi mọi chuyện kết thúc, những người được xác nhận không bị nhiễm virus corona sẽ không bị cách ly thêm khi trở về Mỹ.

Thông báo cũng cho biết: "Đại sứ quán và Bộ Ngoại giao Mỹ đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình".

Đoàn du khách trên tàu du lịch Diamond Princess thăm quan Vịnh Hạ Long (Ảnh Thanh Niên)

Như vậy, cùng với 70 ca nhiễm virus corona trên tàu, tính đến thời điểm hiện tại Nhật Bản đã ghi nhận 96 trường hợp nhiễm virus corona. Nhiều xe cứu thương trên mặt đất đã đưa thêm nhân viên y tế lên tàu, 9 du khách khác cũng phải rời tàu vì các vấn đề sức khỏe, không liên quan đến virus và họ sẽ được đưa thẳng tới khu vực cách ly của bệnh viện.

Trước đó, tàu du lịch Diamond Princess từng cập cảng Hòn Gai thăm quan vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) và cập cảng Chân Mây (tỉnh Thừa Thiên- Huế) rồi mới đến Nhật Bản.

Cụ thể, nhằm vào ngày mùng 4 Têt Nguyên đán Canh Tý, tàu du lịch chở 2.500 hành khách lưu trú tại vịnh Hạ Long trong khoảng thời gian từ 9 giờ 15 đến 18 giờ, thăm quan vịnh Hạ Long và một số điểm công cộng khác trên bờ.

Còn Đại diện Văn phòng UBND Thừa Thiên- Huế xác nhận, ngày 27/1, tàu Diamond Princess cập cảng Chân Mây, có 300 du khách xuống tàu đi tour khám phá, mua sắm ở Hội An (Quảng Nam) và TP Huế, đoàn khách đã được kiểm tra, theo dõi y tế và không có biểu hiện của dịch bệnh.

Trước thông tin trên, hôm 8/2, UBND tỉnh Quảng Ninh thông tin cho biết, địa phương này đã kiểm tra và xác nhận du thuyền Diamond Princess đưa 2.500 khách, trong đó có 61 hành khách bị nhiễm virus Corona có lịch trình đến Hạ Long vào ngày 28 (tức mùng 4 Tết Nguyên đán Canh Tý).

Theo đó, cảng tàu khách Quốc tế Hạ Long đã đưa các cán bộ, nhân viên có khả năng tiếp xúc với du khách đến cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe. Kết quả đến nay tất cả đều có sức khỏe ổn định, không có biểu hiện ho, sốt. Đến nay, chưa phát hiện trường hợp nào nghi nhiễm virus Corona.

Bên cạnh đó, 40 tàu du lịch tham gia đưa khách từ tàu Diamond Princess thăm quan vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh được yêu cầu tạm dừng hoạt động để tiến hành tiêu độc, khử trùng. Những hướng dẫn viên, lái tàu, nhân viên của 40 tàu này cũng được yêu cầu tự cách ly, giám sát sức khỏe.



Đồng thời, tỉnh Quảng Ninh đã rà soát toàn bộ lịch trình đến và đi của tất cả các tàu khách quốc tế đến Hạ Long thời gian qua để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Cùng với đó, các tàu biển quốc tế đi qua vùng dịch đều thực hiện nghiêm quy trình cách ly.

Theo Thanh Niên, tàu du lịch Diamond Princess chở 2.500 khách thăm quan Việt Nam, Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Brunei, Hồng Kông, Trung Quốc, Nhật Bản... trong vòng 16 ngày. Trong đó, vào ngày 31/1, một hành khách người Hồng Kông được xác nhận dương tính với virus Corona.

Cho đến ngày 3/2, khi neo đậu ngoài khơi Yokohama (Nhật Bản), cơ quan y tế nước này đã kiểm tra và phát hiện thêm nhiều trường hợp mắc bệnh viêm phổi cấp trên du thuyền. Ghi nhận vào ngày 8/2, tổng số ca nhiễm bệnh trên con tàu đã được xác nhận là 61 người.

Your browser does not support HTML5 video.

Tàu Diamond Princess có người nhiễm virus Corona từng ghé Việt Nam - VTC Now