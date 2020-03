Tây Ban Nha cấm tổ chức đám ma quá 3 người trong mùa corona

Theo hãng tin Reuters, tính đến sáng 31/3, Tây Ban Nha đã vượt Trung Quốc trở thành nước có số ca nhiễm COVID-19 cao thứ 3 thế giới, sau Mỹ (161.357 ca) và Ý (101.739 ca). Với dân số 47 triệu người, số ca nhiễm COVID-19 tại nước này hiện là 87.956.

Trước diễn biến dịch bệnh như trên, Chính phủ Tây Ban Nha đã thắt chặt hơn các biện pháp phong tỏa. Tây Ban Nha đã ban hành lệnh phong tỏa toàn quốc kể từ ngày 14/3, cấm mọi người ra khỏi nhà trừ đi làm, mua nhu yếu phẩm, thuốc men hoặc chăm sóc người thân bị bệnh.

Ngày 28/3, Thủ tướng Pedro Sanchez đã công bố các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt hợn nữa, buộc những người lao động trong lĩnh vực không thiết yếu không được ra khỏi nhà trong vòng 14 ngày tới. Chỉ có những người trong lĩnh vực y tế, an ninh, năng lượng, viễn thông, cung cấp thực phẩm mới có thể ra ngoài.

Gần đây nhất, ngày 30/3, Tây Ban Nha đã ra lệnh cấm tổ chức đám tang rình rang trong mùa dịch corona, kể cả các buổi đọc kinh cầu nguyện tại nhà. Tối đa chỉ có 3 người được phép tham gia lễ hạ huyệt hoặc hỏa táng.

Tây Ban Nha cấm tổ chức tang lễ quá 3 người

Hãng tin Reuters nhận định, Tây Ban Nha là quốc gia áp dụng các biện pháp chống dịch COVID-19 cực đoan nhất châu Âu. Chính quyền thủ đô Madrid ngày 30/3 cũng đã noi gương Ý khi ra lệnh ngừng hoạt động kinh tế không cần thiết trong vòng 2 tuần.

Ở một diễn biến khác, ông Fernando Simon, người đứng đầu chiến dịch chống COVID-19 của Tây Ban Nha đã dương tính với căn bệnh viêm đường hô hấp cấp này. Ông Simon là người thường xuyên tiếp xúc với Thủ tướng Pedro Sanchez thời gian qua.



Được biết, bà Maria Jose Sierra sẽ là người thay thế ông Simon cho biết, ngày 30/3, xu hướng dịch nước này trong đà giảm. Trong vòng 24h qua, Tây Ban Nha đã có thêm 812 người chết, nâng tổng số ca tử vong lên 7.340. Số ca mắc COVID-19 cũng tăng 8% lên 85.195 người, chính thức vượt qua mốc 82.198 ca mà Trung Quốc công bố.

Đáng chú ý, đã có 12.293 nhân viên ngành y tế của nước này nhiễm virus corona chủng mới, tương đương 14% tổng số ca nhiễm.

Chính vì những điều trên mà chính phủ Tây Ban Nha đang thắt chặt vòng vây chống COVID-19. Chính Phủ Tây Ban Nha có thê đưa ra các biện pháp chặt chẽ hơn để giảm thiểu số ca nhiễm mới cũng như số ca tử vong ở nước này.

Nga Đỗ (t/h)