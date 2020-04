Tây Ban Nha: Gần 1.000 ca tử vong mới vì COVID-19 trong ngày 2/4

Theo Daily Mail, trong 3 ngày gần đây, Tây Ban Nha ghi nhận số ca tử vong vì COVID-19 với mức cao kỷ lục. Ngày 31/3, nước này ghi nhận 849 ca tử vong, đến ngày 1/3 là 864, và đến ngày hôm nay 2/4 đã gần 1.000, cụ thể là 950 ca tử vong vì virus corona chủng mới. Số ca tử vong mới cũng nâng tổng số ca tử vong vì COVID-19 lên tới hơn 10.000 trường hợp. Cũng trong ngày 2/3, nước này có thêm 8.102 trường hợp được xác nhận dương tính, tổng số ca nhiễm là 110.238 người.

Các chuyên gia dự đoán, số ca nhiễm COVID-19 tại Tây Ban Nha sắp bằng với Italy, là nước đang đứng thứ nhất châu Âu về số ca nhiễm. Italy cũng là nước châu Âu đầu tiên áp dụng lệnh phong tỏa toàn quốc, và đang nhận những tín hiểu khả quan khi tỷ lễ ca nhiễm mới đang chững lại. Điều này đồng nghĩa với việc số ca tử vong tại Italy có thể sẽ chậm lại khi số ca nhiễm mới không tăng đột biến, Bệnh viện không còn phải căng mình lên chữa trị.

Nhiều dấu hiệu cũng cho thấy tỷ lệ ca tử vong vì virus tại Tây Ban Nha cũng đang bắt đầu chậm lại kể từ ngày 13/3 - khi mới áp dụng lệnh phong tỏa. Các quan chức Tây Ban Nha cho rằng dịch đang gần đạt đỉnh tại nước này, dù hiện tại áp lực vẫn đang đè nặng lên các bệnh viện và dự kiến vẫn duy trì trong những ngày tới.

Khoảng 1/3 khu vực nước này thông báo các bệnh viện, bệnh viện dã chiến, trung tâm y tế,... đã gần như hết giường bệnh, khiến cuộc khủng hoảng bệnh viện có thể sẽ vẫn tiếp diễn tới cuối tuần này hoặc đầu tuần sau. Khu vực chịu ảnh hưởng nhất của COVID-19 là thủ đô Madrid của Tây Ban Nha, với gần 30.000 ca nhiễm khiến các bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải và gần 4.000 trường hợp tử vong.

Do lo ngại COVID-19 lây lan, Chính phủ Tây Ban Nha đã thắt chặt hơn các biện pháp phong tỏa. Nước này đã ban hành lệnh phong tỏa, cấm người dân ra khỏi nhà trừ khi đi làm, mua sắm nhu yếu phẩm, thuốc men hoặc chăm sóc người bệnh. Ngày 30/3, Tây Ban Nha đã ra lệnh cấm tổ chức đám tang đông người đến dự trong mùa dịch corona, kể cả các buổi đọc kinh cầu nguyện tại nhà. Tối đa chỉ có 3 người được phép tham gia lễ hạ huyệt hoặc hỏa táng.

