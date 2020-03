Tây Ban Nha trả lại 340.000 bộ kit xét nghiệm vì không chính xác, Trung Quốc lên tiếng thanh minh

Sau khi nghiên cứu, chính quyền thành phố Madrid - thủ đô Tây Ban Nha - phát hiện độ chính xác của bộ kit xét nghiệm nhanh COVID-19 do một công ty Trung Quốc sản xuất chỉ ở mức 30%.

Mới đây, Hiệp hội Bệnh Truyền nhiễm và Vi sinh Lâm sàng (SEIMC) - một trong những viện nghiên cứu hàng đầu của Tây Ban Nha đã khiến thế giới ngạc nhiên khi đang trên trang web của mình khẳng định, phát hiện ra gạc mũi của Trung Quốc có độ hiệu quả không cao.

Cụ thể, toàn bộ bộ kít xét nghiệm được sử dụng là của Công nghệ Sinh học Bioeasy Thâm Quyến phát triển có tỷ lệ chính xác dưới 30%.

Theo tờ nhật báo El País của Tây Ban Nha , chính quyền thành phố Madrid (thủ đô của nước này) đã quyết định ngừng sử dụng các bộ kit của Bioeasy. Bên cạnh đó, Bộ y tế Tây Ban Nha cũng yêu cầu công ty này thay thế nguồn cung cấp khác. Được biết, chính quyền Tây Ban Nha đã đặt hàng 340.000 bộ kít xét nghiệm của Bioeasy, theo South China Morning Post.

Cũng theo truyền thông Tây Ban Nha, bộ kit xét nghiệm lấy mẫu từ vòm họng, sau khoảng 10-15 phút sẽ cho kết quả. Tuy nhiên, hiệu quả có nó không được đánh giá cao khi đưa ra số người nhiễm ở nước này không chính xác.

Không riêng gì Tây Ban Nha, trước đó Cộng Hòa Séc cũng nêu ra vấn đề tương tự với bộ xét nghiệm COVID-19 được sản xuất ở Trung Quốc. Theo một quan chức y tế ở Moravia-Silesia, 80% dụng cụ xét nghiệm nhanh ở Trung Quốc cho kết quả sai, nhưng chưa rõ đây là sản phẩm của công ty nào.



Liên quan đến vụ việc, ngày 26/3 Đại sức quán Trung Quốc ở Tây Ban Nha đăng Twitter cho biết, các bộ kit xét nghiệm của Bioeasy chưa nhận được sự phê chuẩn từ Cục quản lý dược phẩm quốc gia Trung Quốc, cũng không nằm trong thiết bị y tế mà chính phủ Trung Quốc gửi tới Tây Ban Nha.

Ngoài ra, Bộ Thương mại Trung Quốc còn cung cấp cho Tây Ban Nha danh sách các nhà cung cấp, trong đó tuyệt nhiên không có tên Công ty Công nghệ sinh học Bioeasy. Đây dường như là thông điệp nhằm trấn an các quan chức Tây Ban Nha khi ngày 25/3, chính quyền nước này cho biết đã đặt hàng mua các thiết bị y tế Trung Quốc với tổng giá trị lên tới 468 triệu USD, gồm 550 triệu khẩu trang, 5,5 triệu bộ dụng cụ xét nghiệm và 950 máy thở.

Your browser does not support HTML5 video.

Hướng dẫn cách ly tại nhà để phòng chống COVID-19

Thùy Nguyễn (t/h)