Tây Ninh: Một bé trai 6 tuổi dương tính với SARS-CoV-2, từ Campuchia về

Chiều 9/4, Sở Y tế Tây Ninh tổ chức họp báo, thông tin về ca dương tính SARS-CoV-2 thứ 3 vừa được phát hiện tại tỉnh này. Đó là bé trai 6 tuổi theo mẹ về từ Campuchia.

Theo Sở Y tỉnh, dù chưa được Bộ Y tế công bố chính thức nhưng đây sẽ là bệnh nhân 252 trên cả nước mắc COVID-19.



Ông Nguyễn Văn Cường, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh, cho biết, đây là ca dương tính SARS-CoV-2 thứ 3. Bệnh nhân là một bé trai sinh năm 2014, ngụ Q.5, TP.HCM. Ngày 14/3, cháu bé cùng mẹ từ TP.HCM sang ở nhà người quen ở TP.PhnomPenh (Vương quốc Campuchia), gần cầu Choi Chong-Va.

Sở Y tế tỉnh Tây Ninh tổ chức họp báo thông tin về ca bệnh

Các bác sĩ tại BVĐK tỉnh Tây Ninh

Trước đó, tỉnh Tây Ninh ghi nhận 2 ca nhiễm SARS-CoV-2 là bệnh nhân 117 và 118. Cả hai được phát hiện khi nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam và điều trị tại BVĐK tỉnh. Sau 19 ngày điều trị, cả 2 bệnh nhân này đủ điều kiện được công bố khỏi bệnh hôm 6/4. Tuy nhiên, theo quy định 2 người này phải được cách ly y tế để tiếp tục theo dõi sức khỏe trong 14 ngày.

