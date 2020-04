Tecco Miền Nam và Unihomes đang bán bãi đất trống có tên Tecco Home?

Gần đây, dự án Tecco Home được giới thiệu rầm rộ trên thị trường qua nhiều phương tiện truyền thông. Theo thông tin từ website được giới thiệu của Tổng công ty Tecco Miền Nam (teccomiennam.vn), dự án Tecco Home do Tổng công ty Tecco Miền Nam làm chủ đầu tư.

Dự án còn được gọi là Tecco Home An Phú do có vị trí nằm gần vòng xoay An Phú (phường An Phú, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương ). Tecco Home An Phú được xây dựng trên khu đất có diện tích 4.497,5m2, có quy mô 22 tầng, cung cấp ra thị trường 420 căn hộ.