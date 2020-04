Test nhanh COVID-19 dương tính, hai bác sĩ BV Bạch Mai được xét nghiệm lại cho kết quả âm tính

Ngày 3/4, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của TP Hà Nội giao ban trực tuyến dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban chỉ đạo. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Doãn Toản – Phó Trưởng Ban chỉ đạo.

Tính chung số ca mắc trên cả nước, tính đến ngày 3/4, Hà Nội có 95 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2, trong đó, 36 trường hợp phát hiện do xét nghiệm sàng lọc người đi về từ vùng dịch tại sân bay hoặc các điểm cách ly tập trung chưa về địa phương; 59 trường hợp phát hiện tại cộng đồng (đã bao gồm 36 người liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai).

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của TP Hà Nội giao ban trực tuyến



Cũng liên quan đến ổ dịch Bệnh viện Bạch Mai, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội thông tin, qua điều tra xác minh những trường hơp liên quan đến ổ dịch tại Bệnh viện Bạch Mai cho thấy, tính đến thời điểm 15h00 ngay 02/4/2020 các đơn vị đã rà soát được 22.591 người tại cộng đồng, đã lấy xét nghiệm được 4.711 người, kết quả 1.871 trường hợp âm tính, 04 trường hợp dương tính, còn lại đang chờ kết quả.



631 trường hợp là người nhà của bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai đã được chuyển về cách ly tại cơ sở cách ly tập trung của thành phố. Tất cả trường hợp này đã được lấy mẫu xét nghiệm và trong đó có 1 trường hợp dương tính, các trường hợp còn lại âm tính.



Từ ngày 31/3, Hà Nội thực hiện xét nghiệm nhanh COVID-19 với những người có đi đến/đi về từ BV Bạch Mai trong khoảng thời gian từ ngày 10/3 trở lại đây.



Giám đốc Sở Y tế cho biết, tính đến 12h ngày 03/4, tổng số mẫu test nhanh thực hiện là: 5.222 mẫu; trong đó có 33 trường hợp có kết quả dương tính (còn lại đều âm tính).

Sau 4 ngày triển khai đã ghi nhận 33 trường hợp dương tính khi xét nghiệm nhanh COVID-19



Ngày 2/4, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện song song cả hai phương án xét nghiệm COVID-19 tại các trạm xét nghiệm lưu động. Do đó, 33 trường hợp dương tính được lấy mẫu bệnh phẩm ngoáy họng để xét nghiệm khẳng định bằng kỹ thuật RT-PCR. Kết quả đã có 26 trường hợp đã có kết quả loại trừ, còn lại 07 trường hợp đang đợi kết quả.

Tham dự cuộc họp có GS Ngô Quý Châu, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Bệnh viện Bạch Mai. Liên quan đến việc xét nghiệm cho nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội đã lấy 2.004 mẫu xét nghiệm của các y bác sĩ tại bệnh viện.

Qua xét nghiệm nhanh tại quận huyện, có 2 bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai có kết quả dương tính và đang cách ly tập trung. Tuy nhiên sau đó khi xét nghiệm khẳng định bằng kỹ thuật RT-PCR lại cho ra kết quả âm tính. Do đó, Bệnh viện Bạch Mai đề xuất thành phố cho 2 bác sĩ này được cách ly tại nhà và nhanh chóng được quay trở lại làm việc.

Your browser does not support HTML5 video.

Cơ thể phản ứng như thế nào khi nhiễm virus corona