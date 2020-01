Tết Nguyên đán 2020 là ngày nào?

Tết âm 2020 được nghỉ bao nhiêu ngày?





Theo công văn số 4544 thông báo lịch nghỉ tết của Bộ LĐ-TB-XH ban hành ngày 25/10; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội sẽ nghỉ tết Nguyên đán 2020 liền 7 ngày, từ thứ năm ngày 23/1 dương lịch đến hết thứ tư ngày 29/1 dương lịch (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý).

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2020.

Do ngày 25 - 26/1/2020 (tức ngày mùng 1 và mùng 2 tết Nguyên đán) trùng vào thứ bảy và chủ nhật là ngày nghỉ hằng tuần nên công chức, viên chức, người lao động sẽ nghỉ bù vào ngày 28 - 29/1/2020 (tức mùng 4 và mùng 5 tết Nguyên đán), theo Tiền Phong.



Tết âm 2020 là ngày nào?



Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 bắt đầu từ ngày 25/1/2020 Dương lịch. Có nghĩa là ngày mùng 1 Tết âm 2020 là ngày thứ bảy, 25/1 Dương lịch.

Ngày: Đinh Mão, Tháng: Mậu Dần.

Giờ: Canh Tý, Tiết: Đại hàn

Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo, Trực: Mãn.

Giờ Hoàng Đạo:

Tý (23h-1h) Dần (3h-5h) Mão (5h-7h)

Ngọ (11h-13h) Mùi (13h-15h) Dậu (17h-19h)

Giờ Hắc Đạo:

Sửu (1h-3h) Thìn (7h-9h) Tỵ (9h-11h)

Thân (15h-17h) Tuất (19h-21h) Hợi (21h-23h)

Năm 2020 là năm con gì?



Theo bảng Can – Chi – Mệnh thì năm 2020 là năm Canh Tý (tức là năm con chuột). Đây là năm của những người thuộc mệnh Thổ - Bích Thượng thổ (tức là Đất tò vò hay đất trên vách, đất trên tường thành).



Còn theo định nghĩa của Wiki, Canh Tý là kết hợp thứ 37 trong hệ thống đánh số Can Chi của người Á Đông. Theo đó, nó được kết hợp từ thiên can Canh (Kim dương) và địa chi Tý (chuột). Với chu kỳ của lịch Trung Quốc, Canh Tý xuất hiện trước Tân Sửu và sau Kỷ Hợi.

Năm 2020 Canh Tý mệnh Thổ - Bích Thượng thổ, tức là Đất tò vò hay Đất trên vách, Đất trên tường thành.



Năm 2020 âm lịch sẽ được tính từ ngày 25/1/2020 cho đến ngày 11/2/2021 (theo Dương lịch). Những người sinh năm 2020 theo ngày Âm lịch sẽ được tính là năm Canh Tý (tức là tuổi con chuột).



Thùy Nguyễn (t/h)