Tết Canh Tý 2020: Lì xì thế nào cho để giữ được giá trị văn hóa?

Đón tết Canh Tý 2020, bên cạnh những câu chúc đầy ý nghĩa thì người dân Việt Nam còn trao cho trẻ nhỏ, người cao tuổi những phong bao lì xì với hy vọng mang đến sự may mắn, sung túc cho cả năm.

Với người Việt Nam, Tết có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đây là dịp gia đình xum họp, trao cho nhau những lời yêu thương, ngọt ngào. Thông thường, ngày Mùng 1 Tết, người lớn hay trẻ nhỏ đều xúng xính trong quần áo mới để đi chúc Tết. Và một điều được mong đợi nhất chính là nhận tiền lì xì đầu năm.

Một số ý kiến cho rằng, tục nhận tiền lì xì đầu năm có có nguồn gốc từ thời Trung Quốc . Tương truyền, có một con yêu quái chuyên xuất hiện vào đêm Giao thừa, thích xóa đầu những đứa trẻ đang ngủ ngon giấc khiến chúng sốt cao hoặc ngớ ngẩn. Vì vậy, những gia đình có con nhỏ phải thức cả đêm để canh không cho yêu quái đến gần.

Có một gia đình nọ ngoài 50 tuổi mới sinh được mụn con trai. Tết năm đó có 8 vị tiên dạo qua nhà biết rằng chú bé này sẽ gặp họa với con yêu quái nên đã biên sthanfh 8 đồng tiền, cha mẹ chú bé gói những đồng tiền này trong một mảnh giấy đỏ và đặt trước đầu giường con. Khi yêu quái đến, những đồng tiền lóe lên khiến con yêu quái hoảng sợ phải bỏ chạy. Câu chuyện đã lan truyền khắp nơi, nên từ đó người ta có tục bỏ tiền trong lỳ xì đỏ để mừng tuổi trẻ con ngày Tết.

Mừng tuổi Tết là truyền thống của người Việt Nam

Nói về tập tục ý nghĩa này, TS Nguyễn Thị Hồng – chuyên gia Văn Hóa, Phó trưởng khoa Tuyên truyền (Học viện Báo Chí và Tuyên truyền) cho biết: tục lì xì đầu năm của người Việt đã có từ nhiều năm và được duy trì đến tận bây giờ. Tuy nhiên, tục này không bắt nguồn từ Trung Quốc, vì có thể thấy tên gọi Tết là của người Trung nhưng nội hàm lại thuần Việt, trong đó có Tết Nguyên đán được Việt hóa không phải của Trung Quốc.

Thực tế, chữ “lì xì” là tên do người miền Nam Việt Nam gọi, còn các cụ xưa thì gọi là mừng tuổi. Vì vậy, phong tục này là thuần Việt. Những đồng tiền lì xì có nhiều mệnh giá khác nhau với những ý nghĩa may mắn, tài lộc khác nhau.

Thế nhưng, nhiều năm trở lại đây, lì xì giống như một “bệ phóng” để đút lót, biếu xén… Cùng với đó, khá nhiều người xem trọng giá trị tiền trong mỗi bao lì xì nên làm nó mất đi giá trị văn hóa cao đẹp.

Về vấn đề “biến tướng” tục nhận lì xì, Tiến sĩ Hồng bày tỏ thái độ thực sự buồn khi văn hóa Việt đang bị mai mộc và mất giá trị. Ngày xưa người ta tặng lì xì Trẻ em để chúc ngoan ngoãn, mau ăn chóng lớn; tặng lì xì người già để chúc Sức Khỏe … Nhưng ngày nay, người ta tặng lì xì để “lấy quan hệ”.

Để giữa được những nét đẹp văn hóa của tục lì xì đầu năm trước hết người lớn phải nâng cao ý thức, nên nghĩ rằng mừng tuổi cho trẻ em chỉ là biểu tượng thôi. Cái cho không quan trọng bằng cách cho, không quan trọng bằng cách biếu nên coi đó là một thuần phong mỹ tục với ý nghĩa khát vọng cầu may mắn, sinh sôi phát triển, tốt đẹp… Đưa phong tục trở về với ý nghĩa tốt đẹp nhất của nó, làm sao đó để phong tục này là mỹ tục đừng biến thành hủ tục.

Your browser does not support HTML5 video.

Lì xì Tết - nét đẹp văn hóa của người Việt

Nga Đỗ (t/h)