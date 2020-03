Tết Hàn thực 2020 nên làm gì và kiêng gì để hưởng may mắn, tốt lành

Tết Hàn thực 2020 rơi vào ngày 26/3 dương lịch. Trong ngày này, người Việt có nhiều phong tục và quan niệm kiêng cữ để đón những điều tốt lành, tránh điều đen đủi.

Nếu như Tết Hàn Thực của người Trung Quốc để tưởng nhớ công thần Giới Tử Thôi của nhà Tấn thời Xuân Thu thì trong văn hóa người Việt đây là thời điểm để tưởng nhớ công ơn của những người đã khuất. Đó là tổ tiên, ông bà cha mẹ, những người có công như anh hùng liệt sỹ... Do đó, đi thắp hương tảo mộ trong ngày Tết Hàn thực đã trở thành một truyền thống tốt đẹp trong đời sống tâm linh người Việt từ bao đời nay.



Chuẩn bị mâm cúng

Tết Hàn thực chỉ cúng chay, chuẩn bị trang phục chỉnh tề khi thắp hương



Bánh trôi bánh chay trắng tinh khiết, tròn đầy, bên ngoài lớp vỏ bột mềm dai bên trong có nhân như thể hiện khát vọng của người dân về mọi sự an nành, viên mãn. Hai món ăn cũng là tinh túy, tượng trưng cho nền văn minh lúa nước của người Việt.



Ngoài ra mâm cỗ cúng còn cần chuẩn bị mâm ngũ quả với 5 quả có màu sắc khác nhau như chuối, táo, na, ớt, quýt cùng với hương, hoa, trầu cau, tiền vàng và chén nước sạch.



Trang nghiêm, chỉnh tề khi thắp hương



Người Việt rât coi trọng văn hóa tâm linh thông qua việc chuẩn bị mâm cúng và nghi lễ khi thắp hương. Việc thắp hương thể hiện sự tôn kính, tri ân sâu sắc nhất nên cần ăn mặc lịch sự, chỉnh tề, trang nghiêm.



Tết Hàn thực của người Trung Quốc kiêng lửa nhưng với người Việt mọi việc nấu nướng vẫn diễn ra bình thường.

Trong Tết Hàn thực, người Việt kiêng ăn mặn, sát sinh. Chuẩn bị mâm cỗ cúng cũng chỉ cúng đồ chay không cúng món mặn. Tết Hàn thực kiêng cúng linh đình bởi là Tết ăn đồ lạnh nên chỉ cần cúng thanh đạm, không cần mâm cao cỗ đầy cầu kỳ.

Bánh trôi bánh chay ngũ sắc dù đẹp mắt nhưng mâm cúng nhất định phải có bánh trôi bánh chay màu trắng truyền thống



Tết Hàn thực không cúng bánh trôi, bánh chay ngũ sắc. Trong đời sống hiện đại, nhiều gia đình lựa chọn cải biến bánh trôi bánh chay truyền thống bằng cách thêm màu thực phẩm để làm bánh ngũ sắc. Đây là một sự sáng tạo đặc sắc nhưng không đúng với ý nghĩa nguyên bản của ngày Tết Hàn thực. Mỗi gia đình có thể làm bánh trôi bánh chay ngũ sắc để ăn nhưng vẫn cần làm bánh trôi, bánh chay trắng để dâng lên ông bà, tổ tiên.



Tết Hàn thực kiêng chuyển nhà: Người Việt quan niệm, khi một người chết đi, vong linh của họ sẽ theo sát người thân còn sống, căn nhà mà họ từng ở. Vì thế, kiêng chuyển nhà vào lễ Tết Hàn thực hay Tiết Thanh Minh để tránh xáo trộn vong linh người đã khuất.



Cách làm bánh trôi bánh chay cho ngày Tết Hàn thực