Sự khác biệt giữa Tết Hàn thực và Tết Thanh minh, hóa ra lâu nay không ít người nhầm lẫn

Theo một số tài liệu ghi lại, Tết Hàn thực và ngày Tết Thanh minh là hai ngày khác nhau. Để hiểu rõ hơn, chúng ta cùng đi vào tìm hiểu sự khác biệt của 2 ngày Tết này nhé!





Tết Hàn thực

Trong cuốn Phong tục Việt Nam cùa Phan Kế Bích cho biết, Tết Hàn thực là ngày 3/3 âm lịch.



Nghĩa của từ Hàn thực nhằm chỉ đồ ăn lạnh. Sự tích về ngày này có liên quan đền điển tích Trung Quốc, của nhân vật tên Giới Tử Thôi.



Tại Việt Nam, Tết Hàn thực không phải để tưởng nhớ Giới Tử Thôi hay kiêng đốt lửa như người Trung Quốc. Trong tập tục của người Việt, đây là dịp mà các con cháu tưởng nhớ công ơn dưỡng dục của cha mẹ, ông bà tổ tiên đã khuất. Tại Việt Nam, Tết Hàn thực không phải để tưởng nhớ Giới Tử Thôi hay kiêng đốt lửa như người Trung Quốc. Trong tập tục của người Việt, đây là dịp mà các con cháu tưởng nhớ công ơn dưỡng dục của cha mẹ, ông bà tổ tiên đã khuất.



Trong ngày này, người ta sẽ làm bánh trôi, bánh chay để thế cho đồ lạnh rồi sắp lên bàn cúng gia tên, Thần Phật.





Tết Thanh minh



Theo Wikipedia, tiết Thanh minh là một khái niệm trong công tác lập trình của các nước phương Đông chịu ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa cổ đại. Đây là một trong số hai mươi tư tiết khí của các lịch Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam.

Do lịch của người Trung Quốc cũng như Việt Nam cổ đại bị nhiều người lầm tưởng là âm lịch thuấn túy nên rất nhiều người cho rằng, nó được tính theo chu kỳ của Mặt Trăng quay xung quanh Trái Đất.

Vào Tết Thanh minh, con cháu sẽ đi tảo mộ tổ tiên





Tuy nhiên, trên thực tế, Trung Quốc cổ đại là một loại âm dương lịch, nếu giải thích theo thuật ngữ của lịch hiện đại ngày nay (lịch Gregory) thì nó được tính theo vị trí của Trái Đất trong chu kỳ chuyển động trên quỹ đạo của mình xung quanh Mặt Trời.





Khi tính điểm xuân phân là gốc, kinh độ Mặt trời bằng 0 độ, thì điểm diễn ra hay bắt đầu tiết Thanh minh là kinh độ Mặt Trời bằng 15 độ. Vì vậy, tiết Thanh minh thực tế được tính theo cách tính của dương lịch hiện đại và nó thông thường bắt đầu vào ngày 4 hoặc 5 tháng 4 dương lịch tùy theo từng năm.

Mà theo quy ước, tiết Thanh minh là khoảng thời gian bắt đầu từ khoảng ngày 4 hay ngày 5/4, khi kết thúc tiết xuân phân và kết thúc vào khoảng ngày 20 hay 21/4 trong lịch Gregory theo các múi giờ Đông Á khi tiết cốc vũ bắt đầu.





Tuy nhiên, người Việt ta không ăn tết này nhưng cũng có nhiều gia đình chọn ngày này để thăm mộ, phát quang cỏ rậm rồi về nhà làm mâm cỗ cúng gia tiên.

Nguồn gốc Tết Hàn thực

Nguồn gốc của Tết Hàn thực xuất phát từ câu chuyện ở thời nhà Tấm của Trung Quốc. Chuyện kể về sự kiện, Tấn Văn Công không may đốt rừng thiêu chết trung thần phò tá mình 19 năm trời là Giới Tử Thôi.

Người Việt quan niệm Tết Hàn thực là dịp để con cháu tưởng nhớ ông bà, cầu mùa màng bội thu





Vì thế, để tưởng nhớ người này, vua Tấn ban lệnh 3/3 - 5/3 âm lịch hàng năm dân phải kiêng đốt lửa, chỉ được ăn đồ nguội.

Mặc dù không liên quan đến điển tích này của người Trung Quốc, nhưng người Việt xưa đã sáng tạo ra món bánh trôi, bánh chay với ý nghĩa tượng trưng là món ăn nguội để thờ cúng tổ tiên, đất trời.



Người Việt cũng hay gọi ngày 3/3 Âm lịch là Tết bánh trôi, bánh chay hơn là Tết Hàn thực.



