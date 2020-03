Mách dâu đảm chuẩn bị mâm cúng Tết Hàn thực đúng chuẩn truyền thống

Tết Hàn thực (3/3) cũng là một trong những ngày Tết chính của người Việt. Đây là dịp để gia chủ bày tỏ tấm lòng thành kính, tưởng nhớ ông bà, tổ tiên. Vậy, trong dịp này, mâm cúng lễ Tết Hàn thực cần chuẩn bị những gì cho đúng chuẩn?





Dưới đây là gợi ý về mâm cúng Tết Hàn thực theo truền thống.





Theo cách làm của ông bà xa xưa, mâm cỗ cúng dâng lễ lên bàn thờ ngày 3/3 sẽ bao gồm hương, hoa quả, trầu cau và 5 hoặc 3 bát bánh trôi cùng 5 hoặc 3 bát bánh chay.





Trầu cau và tiền vàng

Đây là nét đặc trưng, không thể thiếu trên bàn thờ người Việt vào những ngày lễ, tết, cúng giỗ. Trong Tết Hàn thực, trầu cau cũng là điều đầu tiên cần nhớ đến.

Cùng với đó, tục hóa vàng cũng được thực hiện theo quan niệm “dương sao âm vậy”. Người Việt luôn tin rằng, bên thế giới bên kia là một cuộc sống song song tồn tại của những người quá cố trong gia đình

Mâm ngũ quả

Mâm ngũ quả là thứ cần thiết nên có trong dịp Tết Hàn thực. Tùy theo điều kiện mà gia chủ có thể chọn bày các loại ngũ quả có màu sắc khác nhau như đỏ, xanh, vàng, tím… Mâm ngũ quả được dâng lên để thể hiện lòng hiếu thảo và ước vọng tốt lành.





Hương và hoa tươi

Cùng với mâm ngũ quả, trầu cau, hương và hoa tươi cũng là thứ đi kem trên bàn thờ gia tiên, trong Tết Hàn thực.





Bình nước sạch

Mâm lễ cúng ngày Tết Hàn thực

Đối với người Việt, mỗi làn thắp hương gia tiên đều không quên chuẩn bị một bình nhỏ đựng nước sạch. Ý nghĩa của nó nhằm mục đích thể hiện lòng thành kính của gia chủ.





Bánh trôi, bánh chay

Bánh trôi nước, bánh chay là món bánh chủ đạo trong ngày Tết Hàn thực. Theo các chuyên gia cho rằng, số lượng bánh trôi và bánh chay cần có trong mâm cúng là mỗi loại bánh 5 hoặc 3 đĩa.

Lý giải về mặt phong thủy, số lẻ tượng trưng cho may mắn, thuộc về phần dương, còn số chẵn tượng trưng cho điềm xui, phần âm.

Bên cạnh đó, những đĩa bánh chay, bánh trôi tượng trưng cho những thức ăn nguội. Đó là sản vật từ mùa lúa bội thu dâng lên ông bà tổ tiên cũng như một lời cầu mong mưa thuận gió hòa.

Nó cũng giúp gắn kết tinh thần đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau giữa các thành viên trong gia đình, khi mọi người cùng quây quần nhào bột, nặn bánh.





Nước trà

Bạn có thể để nguyên gói trà hoặc có thể pha rồi rót ra 3-5 chén nhỏ bày lên bàn cúng.





Mách nhỏ nàng dâu cách làm bánh trôi ngũ sắc bắt mắt thờ cúng tổ tiên trong ngày Tết Hàn thực

Đầu tiên, bạn cần chuần bị nguyên liệu





Khoảng 500g bột nếp

Nước hạt dành dành

Nước lá cẩm tím

Bột trà xanh

Nước siro dâu tằm

Đường phèn

Vừng rang





Hướng dẫn cách làm





Bạn chia bột nếp thành 5 phần.

Cho bột trà xanh vào bát riêng rồi trộn với nước ấm, hòa tan

Tiếp tục thực hiện tương tự với nước siro dâu tằm cũng vậy. Nước dành dành, nước hoa đậu biếc, nước lá cẩm tím đun nóng.

Các loại nguyên liệu trên, bạn cho chút ít một vào từng phần bột, trộn đến khi dẻo, mịn là được.

Đường phèn, bạn chia nhỏ thành từng viên bằng nhau. Lần lượt lấy từng phần bột, ấn dẹt, đặt viên đường phèn vào giữa rồi ve bột cho tròn đều, bao kín xung quanh.

Cứ làm như thế cho dến khi hết bột. Sau đó, bắc một nồi nước, đung sôi trên bếp rồi thả các viên bột vừa làm vào, tiếp tục đun sôi và để thêm 2 phút nữa cho chín.

Các bạn vớt bánh ra, nhớ cho bánh vào âu nước nguội đã chuẩn bị sẵn để bánh không bị dính. Để tầm 5 phút thì vớt bánh ra, để ráo nước rồi vớt bánh ra.

Cho các viên bánh vào đĩa, rắc thêm vừng trên bề mặt bánh nữa là hoàn thành rồi đấy!

Chúc các bạn thành công!

Your browser does not support HTML5 video.